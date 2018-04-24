به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا گلپایگانی در دومین همایش نقش معماری در سبک زندگی که دوشنبه شب در تالار بهشتی قزوین برگزار شد اظهارداشت: توجه به توسعه پایدار به عنوان حوزه ای که در آن به الزامات بافت های تاریخی و منظرهای فرهنگی به عنوان سرمایه اجتماعی اهمیت داده می شود دست یافتنی است.

وی اضافه کرد: معماری ایرانی سعی می کرد مصرف را به حداقل رسانده و با طبیعت دوست باشد اما در شرایط کنونی این وضعیت تغییر کرده و شهرهای ما ضمن دوری از طبعیت به محیط زیست هم اسیب می رساند.

گلپایگانی اظهارداشت: سوداگری مسکن، رسانه ها، مدیریت شهری، تخصصی شدن معماری، ستیز با فرهنگ خودی، کم توجهی به بافت تاریخی و ستیز با مظاهر فرهنگی خودی و تغییر الگوی حیات مرکزی از عوامل آسیب زدن به شهرسازی است.

معاون سابق طراحی شهری و معماری و شهرسازی شهرداری منطقه ۱۵ تهران اظهارداشت: تغییر فرآیند زندگی ایرانی و اسلامی، کم رنگ شدن ارتباط با طبیعت، بحران حرکت و فعالیت کودکان و سالمندان، تبدیل خانه به کالای سرمایه ای به مشکلات شهرسازی کمک کرده است.

وی گفت: وجود بیش از ۵۰۰ هزار واحد مسکونی خالی در تهران در واقع پاسخگویی به سوداگری مسکن است و امروز باید شاهد توسعه آپارتمان نشینی باشیم.

گلپایگانی اضافه کرد: باید بپذیریم آپارتمان نشینی متناسب با فرهنگ ایرانی نیست و در دوره پهلوی اول شاهد تغییر الگوی معماری خانه از حیات مرکزی و کوشک های قاجاری به خانه حیات دار بودیم و دومین تحول تغییر الگوی مسکن به سمت آپارتمان نشینی و افزایش جمعیت شهری بودیم.

کارشناس ارشد معماری بیان کرد: بازکردن فضا برای رعایت ضوابط ساختمان و معماری جدید، ارتقاء بخشی به بافت تاریخی و اجرای الگوی خانه های حیات دار، تبدیل خانه به کالای مصرفی و برداشتن موانع می تواند به احیا معمری اصیل ایرانی کمک کند.

در این مراسم اکبر اسکندری نژاد مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی و محمد علی حضرتی مدیرکل میراث فرهنگی استان نیز حضور داشتند.

حاشیه: در شرایطی که مسائل مطرح شده در این همایش استفاده های کاربردی زیادی برای اعضا شوراهای شهر استان داشت تا با پیامدهای تراکم فروشی و بی توجهی به معماری اصولی آشنا شوند تنها یکی از اعضا شورای شهر قزوین و تعدادی از جوانان و علاقمندان معماری و شهرسازی در آن حضور داشتند و نبود شهرداران و اعضا شوراها از نکات قابل توجه بود.

بهتر است با اطلاع رسانی بموقع و الزام شوراها و شهرداران برای شرکت در اینگونه همایش هایی که می تواند زمینه ارتقاء بینش و سطح تخصصی و مهارتی منتخبان مردم را فراهم کند زمینه تصمیم گیری و برنامه ریزی اصولی تر را هموار کنیم.