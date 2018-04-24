مزایا و معایب استفاده از لیزر در درمان زخم

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسین طباطبایی در مورد تاثیر لیزر در ترمیم زخم، اظهار داشت: زخمی یکی از مشکلات اساسی در حوزه پزشکی بوده و تمام بیماری‌های پوست و اندام‌های درونی از زخم تشکیل می‌شوند و با ترمیم آن زخم بهبودی فرد حاصل خواهد شد، به‌طور مثال ناراحتی‌های معده اعم از التهاب و زخم معده، هپاتیت، بیماری‌های کلیوی و مغزی، همه ایجاد زخم کرده و در دفاع از بدن ترمیم زخم است که سبب بهبودی می‌شود.

وی افزود: زخم‌ها ممکن است آن‌قدر خفیف باشند که به چشم نیایند و برخی بزرگ‌تر بوده همچون زخم‌های ناشی از بریدگی و سوختگی، همچنین برخی از بیماری‌ها همچون سرخک، آبله‌مرغان، زونا، تبخال و... زخم ایجاد می‌کنند.

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران زخم را به دو دسته حاد و مزمن تقسیم کرد و گفت: زخم‌های حاد تازه رخ داده ولی زخم‌های مزمن مدت‌ها از آنها گذشته و بهبود نیافته یا بهبود ناقص داشته است.

این متخصص پوست و مو تصریح کرد: بد ترمیم شدن زخم سبب نازیبایی پوست، اختلال در عملکرد اندام و کاهش کارایی عضو می‌شود بنابراین ترمیم دقیق و درست زخم به ویژه نوع مزمن بسیار اهمیت دارد.

طباطبایی با اشاره به اینکه واریس پا می‌تواند زخم وریدی، دیابت زخم‌های کف پا را ایجاد گفت: لیزر در درمان زخم‌ها اثرگذار است و این مبحث در کنگره قاره‌ای درماتولوژی موردبحث و گفت‌وگو قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: سه نوع لیزر برای ترمیم زخم به کار می‌رود که در نوع اول بافت باز شده جوش داده، ترمیم و لحیم می‌شود و این عمل بر اثر ایجاد گرما در بافت سبب تحریک کلوژن‌سازی و ساخت فیبری می‌شود.

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: هر روش لیزری می‌تواند ایراداتی داشته باشد که در این نوع از لیزر حرارت به بافت‌های مجاور زخم نیز ممکن است آسیب برساند.

طباطبایی بیان داشت: در نوع دوم لیزر جوش دادن پوست از طریق حرارت انجام می‌گیرد که این حرارت نسبت به لیزر نوع یک کمتر به بافت‌های اطراف آسیب می‌رساند و درواقع حرارت باعث انعقاد بافت و افزایش کشش بافت دولبه می‌شود.

این متخصص پوست و مو اضافه کرد:‌ در لیزر نوع دو قدرت کشش رسیدن لبه‌ها به یکدیگر همچنان ضعیف بوده و کامل نیست و لیزر در دو لایه نفوذ می‌کند، ولی در نوع سوم این لیزرها رنگی به بافت آسیب‌دیده اضافه و سپس لیزر را به آن می‌تابانند،‌ بنابراین حرارت در رنگ ایجاد شده و نه در بافت لذا به بافت‌ها آسیب نمی‌رسد و این لیزر نوع سه مؤثر از نوع یک و دو است.

وی بیان داشت: به‌ طور کلی فواید لیزر نسبت به سایر روش‌ها زیادی بوده که یکی سرعت عمل بالا است و نیاز به آمادگی اتاق عمل و... نداریم، همچنین احتمال عفونت و خونریزی ناشی از زخم کاهش و زیبایی نیز بهتر محفوظ می‌ماند.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران با بیان اینکه لیزر می‌تواند نیز عوارضی داشته باشد، گفت:‌این وسیله گران است و احتمال صدمه حرارتی به بافت سالم وجود دارد و از آنجایی که لیزر یک روش جدید بوده نتیجه درمانی خیلی مشخص و پایداری ندارد، همچنین علم پزشکی مطالعه کافی در این زمینه نداشته و نتیجه‌ها دقیق مشخص نیست.

وی بیان داشت:‌ لیزر همچنین سبب افزایش میتوز و افزایش تعداد سلول‌ها شده، بنابراین ترمیم حاصل می‌شود،‌البته لیزرها یک روش جدید ترمیم زخم است که در زخم حاد خیلی مزیت ندارد و بیشترین مزیت‌های آن در درمان زخم مزمن است.

کنگره قاره‌ای درماتولوژی ۵ تا ۷ اردیبهشت ۹۷ در سالن همایش‌های صدا و سیما به همت مرکز آموزش و پژوهش بیماری‌های پوست و جذام دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می‌شود.