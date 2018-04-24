باید از تمامی ظرفیت ها برای کاهش آسیب های اجتماعی استفاده کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری کرمانشاه، محمد ابراهیم الهی تبار در اولین جلسه کارگروه اجتماعی و فرهنگی استان در سال ۹۷ با حضور مدیران دستگاه های ذیربط گفت: در راستای کاهش آسیب های اجتماعی در سازمان اجتماعی کشور و با تاکید و تائید مقام معظم رهبری، ۵ اولویت شناسایی و مورد توجه قرار گرفته است.

وی افزود: انتظار می رود همه دستگاه ها در استان از تمام ظرفیت ها و پتانسیل های خود در راستای مبارزه با آسیب ها و مشکلات اجتماعی استفاده کنند.

این مسئول ادامه داد: در این راستا باید مشکلات و آسیب ها در محلات شناسایی و نقاط بحرانی تعیین شوند و نقش هریک از دستگاه ها مشخص و تعریف شود.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری کرمانشاه تاکید کرد: در این زمینه باید به‌ سمت و سویی برویم که بتوانیم اثرگذاری بیشتری داشته باشیم.

الهی تبار با تاکید بر لزوم افزایش رفاه اجتماعی اظهار داشت: باید موضوع بیمه تامین اجتماعی را بطور جدی دنبال کنیم و آن را گسترش دهیم تا مردم تحت پوشش تامین اجتماعی در نهایت با کرامت بازنشسته شوند.

وی با اشاره به زلزله اخیر در غرب استان گفت: در مناطقی که بحران اتفاق می افتد طبیعی است تعدادی از جمعیت (حدود ۳ درصد) دچار مشکلات روحی شوند اما با پیگیری هایی که در استان توسط دستگاه های مربوطه صورت گرفت این رقم کمتر از ۰.۵درصد را نشان می دهد که نشان می دهد همه دستگاه ها، مردم، خیرین و ... به خوبی به این موضوع ورود کرده اند و آسیب ها به خوبی کنترل شده است.