تولید گاز در تنگه بیجار ایلام به ۱۱ میلیون مترمکعب در روز می رسد

سلام امینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: منطقه تنگ بیجار یکی از مهمترین مناطق گازی در غرب کشور به شمار می رود که هم اکنون روزانه هفت میلیون مترمکعب گاز از طریق پالایشگاه گاز ایلام در غرب کشور را تامین می کند.

وی گفت: توسعه فاز دوم تنگه بیجار برای تولید بیشتر در حال انجام است و با دستور وزیر نفت پنج حلقه چاه جدید در این منطقه حفر شده است.

امینی با اشاره به اینکه در آینده ای نزدیک شاهد تولید روزانه ۱۱ میلیون مترمکعب گاز در این منطقه خواهیم بود، گفت: خوراک واحد الفین پتروشیمی ایلام نیز از طریق تامین می شود.

وی تصریح کرد: هم اکنون پروژه های بزرگ نفتی مثل میدان های نفتی آذر و چنگوله، پتروشیمی ایلام، پالایشگاه گاز ایلام و..در حال فعالیت هستند که نیاز است در بحث اشتغال نیروهای بومی توجه بیشتری صورت گیرد.

میدان گازی تنگ بیجار در ۷۰ کیلومتری جنوب غربی شهر ایلام واقع است که با توسعه و راه اندازی فاز دوم این طرح، غرب کشور از بن بست گازی خارج می شود.