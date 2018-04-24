گرد و غبار شدید کهگیلویه و بویراحمد را فرا گرفت

با گزارش خبرنگار مهر، با پایان بارندگی ها در مناطق مختلف استان، گرد و غبار شدید مناطق مختلفی از استان را فرا گرفته است.

این برای دومین بار در چند روز اخیر است که گرد و غبار وارد جو استان می شود.

مدیرکل محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به ورود گرد و غبار به استان گفت: شاخص آلودگی هوای استان به بیش از دو و نیم برابر حد مجاز رسیده است.

اسد الله هاشمی افزود: رعایت موارد ایمنی در چنین هوایی ضروری است.

هاشمی تصریح کرد: مردم تنها در شرایط ضروری از خانه بیرون بیایند و افراد سالمند، افراد دارای بیماری های قلبی، عروقی و تنفسی به شکل جدی موارد ایمنی سلامت را رعایت کنند.