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۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۸:۳۶

معاون اجتماعی بهزیستی مازندران اعلام کرد:

ارجاع روزانه ۴۰ پرونده طلاق به بهزیستی مازندران

ارجاع روزانه ۴۰ پرونده طلاق به بهزیستی مازندران

آمل - معاون اجتماعی اداره کل بهزیستی مازندران گفت: روزانه ۴۰ پرونده طلاق به بهزیستی استان ارجاع می شود و نداشتن مهارت زندگی از جمله عوامل آن است.

به گزارش خبرنگار مهر، وحید حسین زاده دوشنبه شب در مراسم جشن گلریزان جامعه هدف بهزیستی شهرستان آمل اظهار کرد: مازندران بیش از ۱٢۰ هزار زن سرپرست خانوار دارد که بعضی از خانواده ها نیازمند حمایت خیران هستند.

معاون اجتماعی اداره کل بهزیستی مازندران با اشاره به اینکه روزانه ۴۰ پرونده طلاق به بهزیستی مازندران ارجاع می شود، افزود: امروزه در پرونده طلاق، نداشتن مهارت زندگی است که متاسفانه این فرهنگ نهادینه نشد و باید فرهنگ مهارت زندگی در آموزش و پرورش نهادینه شود.

حسین زاده با بیان اینکه امروز حلقه مفقوده در جامعه اخلاق است، ادامه داد: در این موضوع ما دغدغه داریم و انسان از روزی که به دنیا امد با مسائل مختلفی روبرو است که بحث اخلاق به فراموشی سپرده شده است.

وی با اشاره به اینکه در برنامه ششم توسعه سازمان بهزیستی بیش از ۱٨۰ وظیفه تخصصی را دارد، گفت: در این راستا خدمات گسترده ای را در استان انجام خواهیم داد که در سال ۹۷ با رویکرد پیشگیری و مسائل کنترل مسائل اجتماعی را در دستور کار قرار دادیم.

حسین زاده با بیان اینکه سال گذشته ۴۰ هزار تماس با سامانه ۱٢٣ اورژانس اجتماعی مازندران ثبت شد، افزود: بیش از ۱٢ هزار پرونده به اورژانس اجتماعی ارجاع شد.

کد مطلب 4279368

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