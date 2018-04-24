برقراری ۴۰ تماس تلفنی اشتباه با مرکز ۱۲۵ همدان طی ۲۴ ساعت گذشته

محمدرضا بیاناتی در گفت‌وگو با مهر اظهار داشت: شرکت در ۲ عملیات اطفا حریق و ۳ عملیات امداد و نجات حاصل تلاش پرسنل آتش نشانی همدان در ۲۴ ساعت گذشته بوده است.

بیاناتی با بیان اینکه شهروندان دیروز ۳۸۰ مرتبه با سامانه ۱۲۵ تماس گرفته اند، گفت: از این تعداد تماس ۵ مورد منجر به عملیات شده، ۱۱ تماس برای مشاوره و راهنمایی برقرار شده، ۴۰ تماس اشتباه بوده و متاسفانه ۳۲۵ مورد ایجاد مزاحمت بوده است.

وی گفت: عملیات انجام شده در این مدت ۲ مورد آتش سوزی شامل حریق خودرو در جاده فقیره و حریق ضایعات در بلوار ملت بوده است.

بیاناتی گفت: همچنین ۳ مورد عملیات امداد و نجات شامل عملیات امداد و نجات در حادثه نشت آب در محوطه کلپا و ۲ مورد نجات حیوانات در شهرک فرهنگیان و حصار علی آباد توسط آتش نشانان به انجام رسید.