  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۸:۴۵

احتمال تروریستی بودن حادثه تورنتو وجود دارد

احتمال تروریستی بودن حادثه تورنتو وجود دارد

یک منبع امنیتی آمریکا می‎گوید هیچ دلیلی وجود ندارد که حمله با خودرو به مردم شهر تورنتو کانادا را یک تصادف ساده و بدون انگیزه تروریستی تلقی کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، یک منبع امنیتی آمریکا از احتمال تروریستی بودن حمله راننده یک دستگاه ون به عابرین پیاده در شهر تورنتو کانادا سخن گفت.

گفتنی است این حادثه که روز گذشته اتفاق افتاد، ۱۰ کشته و حدود ۱۵ زخمی در پی داشته است.

این درحالی است که تورنتو ظرف ۲ روز گذشته شاهد برگزاری اجلاس وزرای خارجه گروه ۷ بود.

به گفته این منبع آگاه، هیچ دلیلی وجود ندارد که گمان کنیم هجوم یک خودرو به داخل جمعیت، تصادفی بوده است.

این حادثه که از سوی جوانی ۲۵ ساله به نام «الک میناسیان» رقم خورده است از سوی «جاستین ترودو» نخست وزیر کانادا حمله‌ای بی رحمانه، عمدی و تراژیک توصیف شد.

این درحالی است که وزارت امنیت عمومی کانادا امنیتی بودن این حادثه را زیر سوال برده است.

تحقیقات در خصوص این حادثه ادامه دارد.

کد مطلب 4279373
مریم خرمایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها