احتمال تروریستی بودن حادثه تورنتو وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، یک منبع امنیتی آمریکا از احتمال تروریستی بودن حمله راننده یک دستگاه ون به عابرین پیاده در شهر تورنتو کانادا سخن گفت.

گفتنی است این حادثه که روز گذشته اتفاق افتاد، ۱۰ کشته و حدود ۱۵ زخمی در پی داشته است.

این درحالی است که تورنتو ظرف ۲ روز گذشته شاهد برگزاری اجلاس وزرای خارجه گروه ۷ بود.

به گفته این منبع آگاه، هیچ دلیلی وجود ندارد که گمان کنیم هجوم یک خودرو به داخل جمعیت، تصادفی بوده است.

این حادثه که از سوی جوانی ۲۵ ساله به نام «الک میناسیان» رقم خورده است از سوی «جاستین ترودو» نخست وزیر کانادا حمله‌ای بی رحمانه، عمدی و تراژیک توصیف شد.

این درحالی است که وزارت امنیت عمومی کانادا امنیتی بودن این حادثه را زیر سوال برده است.

تحقیقات در خصوص این حادثه ادامه دارد.