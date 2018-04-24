یک قلاده گربه جنگلی در طبیعت گلوگاه رهاسازی شد

محمد علی طالبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یک قلاده گربه جنگلی، ۱۰ روز پیش با تماس تلفنی کشاورز بومی دوستدار طبیعت به علت مصدومیت به محیط بانی قلعه پایان اطلاع رسانی شد و محیط بانان محیط بانی شهید عموزاد روستای قلعه پایان ، با حضور در محل مصدومیت این حیوان وحشی آن را به کلینیک دام پزشکی محیط زیست استان انتقال دادند.



طالبی گفت: این گربه جنگلی پس از یک دوره درمانی ۱۰ روزه زیر نظر دامپزشک معالج محیط زیست، پس از درمان و بهبودی کامل، دوشنبه به طبیعت و زیستگاه خویش باز گردانده شد.