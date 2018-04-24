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۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۸:۴۱

رئیس اداره حفاظت محیط زیست گلوگاه:

یک قلاده گربه جنگلی در طبیعت گلوگاه رهاسازی شد

یک قلاده گربه جنگلی در طبیعت گلوگاه رهاسازی شد

گلوگاه- رئیس اداره حفاظت محیط زیست گلوگاه از رها سازی یه قلاده گربه جنگلی پس از درمان در طبیعت خبر داد.

محمد علی طالبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یک قلاده گربه جنگلی، ۱۰ روز پیش با تماس تلفنی کشاورز بومی دوستدار طبیعت به علت مصدومیت به محیط بانی قلعه پایان اطلاع رسانی شد و محیط بانان محیط بانی شهید عموزاد روستای قلعه پایان ، با حضور در محل مصدومیت این حیوان وحشی آن را به کلینیک دام پزشکی محیط زیست استان انتقال دادند.

طالبی گفت: این گربه جنگلی پس از یک دوره درمانی ۱۰ روزه زیر نظر دامپزشک معالج محیط زیست، پس از درمان و  بهبودی کامل، دوشنبه به طبیعت و زیستگاه خویش باز گردانده شد.

کد مطلب 4279374

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