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۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۸:۵۸

در ماه سپتامبر؛

وزرای خارجه زن گرد هم می آیند

وزرای خارجه زن گرد هم می آیند

وزرای خارجه زن قرار است پیش از نشست مجمع عمومی سازمان ملل به دعوت مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و وزیر خارجه کانادا گرد هم بیایند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از زد د اف، «کریستیا فریلند» وزیر خارجه کانادا و «فدریکا موگرینی»مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در حاشیه نشست گروه هفت برای برگزاری نشستی با حضور وزرای خارجه زن از سراسر جهان پیش از نشست مجمع عمومی سازمان ملل به توافق رسیده و درباره آن برنامه ریزی کردند.

این نشست قرار است در تاریخ  در ۲۱ و ۲۲ سپتامبر پیش از برگزاری نشست مجمع عمومی سازمان ملل برگزار شود.

موگرینی در این باره اظهار داشت: من معتقدم که برگزاری این نشست می تواند دستاوردهای مهمی در زمینه های مختلف به خصوص رشد اقتصادی و امنیت جهانی به دنبال داشته باشد.

کد مطلب 4279377
شقایق لامع زاده

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    نظرات

    • مهدی IR ۰۹:۰۸ - ۱۳۹۷/۰۲/۰۴
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      نفر اول عادل الجبیر...

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