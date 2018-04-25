تسهیلات سرانه تأمین اجتماعی کشاورزان دامغانی را دچار مشکل کرد

سید محسن طباطباییان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره روند پرداخت تسهیلات اشتغال پایدار روستایی و عشایری، تأکید کرد: دستورالعمل این طرح در حوزه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و تدوینشده و نرخ تسهیلات شش درصد است، اما به دلیل موانعی که در حوزه پرداخت این تسهیلات وجود دارد، بسیاری از کشاورزان در این مقوله با چالش هایی روبرو هستند.
وی افزود: شش مشکل مشخصاً در اجرای طرح پرداخت تسهیلات اشتغال پایدار روستایی و عشایری وجود دارد که از جمله آنها میتوان به الزام داشتن مجوز و پروانه تأسیس و یا توسعه اشاره داشت.
عشایر در طرح تسهیلات دیده نشدند
مدیر جهاد کشاورزی دامغان گفت: تعیین هفت رسته خاص برای پرداخت تسهیلات و دیده نشدن شرایط لازم برای استفاده عشایر از ظرفیت دریافت تسهیلات اشتغال پایدار از دیگر مشکلات و موانع موجود در دستورالعمل طرح پرداخت تسهیلات اشتغال پایدار روستایی و عشایری است.
طباطباییان تصریح کرد: عدم پیشبینی لازم در خصوص دامداریهای سنتی در سطح روستاها و تأکید بر پرداخت تسهیلات برای دامداریهای صنعتی چهارمین مشکل تسهیلات بانکی برای کشاورزان محسوب میشود اما یکی از مهمترین مشکلات این طرح، بحث پرداخت تسهیلات به ازای سرانه بیمه تأمین اجتماعی است که با این شرایط امکان سرمایهگذاری در بخش کشاورزی دچار محدودیت میشود.
وی تأکید کرد: در این تسهیلات به ازای هر بیمه تأمین اجتماعی ۷۵ میلیون تومان تسهیلات پرداخت میشود که درواقع مناسب برای سرمایهگذاریهای مربوط به فرآوری و بستهبندی محصولات کشاورزی نخواهد بود در حالی که پیشبینی لازم در خصوص تخصیص مناسب این تسهیلات در بخش صادرات محصولات بهویژه پسته مطلوب خواهد بود.
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