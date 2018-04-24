سید علی‌اکبر شمسی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تأکید بر اینکه عدم وجود اشتغال در میان فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در مقاطع مختلف تحصیلات عالی و تکمیلی، می‌تواند منشاء بسیاری از ناهنجاری‌ها و مشکلات اجتماعی و خانوادگی باشد، تأکید کرد: مسئله اشتغال در میان فارغ‌التحصیلان دانشگاهی چالشی بسیار جدی است.

وی بابیان اینکه چالش‌های حوزه دانشگاه برای اساتید به‌ویژه اساتید علوم انسانی وجود دارد، افزود: میزان یا ضریب بیکاری در بین رشته‌های علوم انسانی بسیار زیاد است.

فقدان شغل کاهش انگیزه را در بر دارد

این استاد دانشگاه گفت: نبود شغل، باعث می‌شود انگیزه‌ جوانان کاهش پیدا کند و در نتیجه مهارت اندوزی نیز کمتر شده و افراد در کسب مهارت نیز تلاش نخواهند کرد پس راه برای افول رشته‌های تحصیلی به خصوص در علوم انسانی، فراهم می‌شود.

شمسی‌پور بیان کرد: متأسفانه یک مرجع مشخص برای استخدام فارغ‌التحصیلان رشته علوم انسانی به‌ویژه در سازمان‌های اجرایی و دولتی وجود ندارد بنابراین این رشته‌ها در سرفصل‌های درسی خود فاقد مهارت برای کارآفرینی هستند.