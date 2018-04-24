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۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۱:۳۲

مدیر گروه جغرافیای دانشگاه تهران:

چالش فارغ‌التحصیلان علوم انسانی در حوزه اشتغال جدی است

چالش فارغ‌التحصیلان علوم انسانی در حوزه اشتغال جدی است

دامغان - مدیرگروه جغرافیای دانشگاه تهران بابیان اینکه اشتغال فارغ‌التحصیلان علوم انسانی، چالشی بسیار جدی است، گفت: باید سیاست‌گذاران در این حوزه عملکرد بهتری داشته باشند.

سید علی‌اکبر شمسی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تأکید بر اینکه عدم وجود اشتغال در میان فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در مقاطع مختلف تحصیلات عالی و تکمیلی، می‌تواند منشاء بسیاری از ناهنجاری‌ها و مشکلات اجتماعی و خانوادگی باشد، تأکید کرد: مسئله اشتغال در میان فارغ‌التحصیلان دانشگاهی چالشی بسیار جدی است.

وی بابیان اینکه چالش‌های حوزه دانشگاه برای اساتید به‌ویژه اساتید علوم انسانی وجود دارد، افزود: میزان یا ضریب بیکاری در بین رشته‌های علوم انسانی بسیار زیاد است.

فقدان شغل کاهش انگیزه را در بر دارد

این استاد دانشگاه گفت: نبود شغل، باعث می‌شود انگیزه‌ جوانان کاهش پیدا کند و در نتیجه مهارت اندوزی نیز کمتر شده و افراد در کسب مهارت نیز تلاش نخواهند کرد پس راه برای افول رشته‌های تحصیلی به خصوص در علوم انسانی، فراهم می‌شود.

شمسی‌پور بیان کرد: متأسفانه یک مرجع مشخص برای استخدام فارغ‌التحصیلان رشته علوم انسانی به‌ویژه در سازمان‌های اجرایی و دولتی وجود ندارد بنابراین این رشته‌ها در سرفصل‌های درسی خود فاقد مهارت برای کارآفرینی هستند.

کد مطلب 4279380

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