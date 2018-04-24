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۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۸:۴۶

رئیس آموزش و پرورش کامیاران:

طرح مدرسه بدون خدمتگزار در کامیاران با موفقیت اجرا شد

طرح مدرسه بدون خدمتگزار در کامیاران با موفقیت اجرا شد

سنندج – رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان کامیاران از اجرای موفقیت آمیز طرح مدرسه بدون خدمتگزار در این شهرستان خبر داد.

هادی الله ویسی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: اجرای طرح مدرسه بدون خدمتگزار برای اولین بار در استان کردستان و در دو مدرسه شهرستان کامیاران با استقبال خوب دانش آموزان انجام شد.

وی ادامه داد: در این طرح که امسال در دو مدرسه شهرستان بطور موفقیت آموز اجرا شد وظیفه نظافت و نگهداری از اموال مدرسه بر عهده دانش آموزان است.

رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان کامیاران افزود: خوشبختانه این طرح با استقبال دانش آموزان و خانواده آنها روبرو شد چرا که در این طرح حس مسئولیت پذیری و انجام کارجمعی در دانش آموز تقویت می شود.

وی عنوان کرد: در جریان برگزاری این طرح دانش آموز علاوه بر تقویت حس احترام برای خدمتگزاران و پاکبانان جامعه، در محیط مدرسه و بیرون مدرسه نیز متعهد و مسئول در قبال پاکیزگی و حفاظت از محیط زیست و محیط زندگی خود خواهد بود.

الله ویسی گفت: آموزش مهارتهای زندگی اجتماعی و افزایش مشارکت دانش آموزان در امور مدرسه خصوصا توجه به اموال و تجهیزات مدرسه و دقت در نگهداری و حفظ آن ها، حفظ نظم و آراستگی در  بخشهای مختلف آموزشگاه و همچنین رعایت نظم و بهداشت فردی و محیطی و مشارکت گروهی دانش آموزان در نظافت آموزشگاه از دیگر دستاوردهای اجرایی کردن این طرح به شمار می رود.

کد مطلب 4279381

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