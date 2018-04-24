  1. استانها
  2. کرمان
۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۹:۰۳

سرپرست سازمان عمران شهرداری کرمان خبر داد:

فعالیت مجدد کارخانه تولید جدول و قطعات بتنی شهرداری کرمان

فعالیت مجدد کارخانه تولید جدول و قطعات بتنی شهرداری کرمان

کرمان - سرپرست سازمان عمران شهرداری کرمان از فعالیت مجدد کارخانه تولید جدول و قطعات بتنی شهرداری کرمان خبر داد.

عطاءالله منوچهری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حال حاضر کارخانه تولید جدول و قطعات بتنی شهرداری کرمان به صورت دو شیفت کامل کاری در حال فعالیت است.

وی با اشاره به عملکرد سازمان عمران در دو ماه اخیر، گفت: از ۱۵ اسفند ۹۶ تا پایان فروردین ۹۷، ۵۱ هزار و ۵۵۱ قالب جدول، ۲۱ هزار و ۱۷۵ قالب آجر بتنی رنگی ۲۰ در ۱۰ سانتیمتر و پنج هزار و ۳۸۰ قالب بلوک سیمانی در کارخانه تولید جدول و قطعات بتنی شهرداری تولید شده است.

منوچهری افزود: در مدت زمان یاد شده، در کارخانه تولید جدول و قطعات بتنی شهرداری، ۹ هزار و ۵۴ قالب کف‌پوش بتنی ۵۰ در۵۰ سانتیمتر، دو هزار و ۳۵۰ قالب دال مسلح قبور و ۲۸۹ مترمربع کف‌پوش پی‌ورس نیز تولید شده است.

کد مطلب 4279392

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها