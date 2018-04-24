جزئیات قرارداد صندوق بیمه عمر کارکنان و اساتید دانشگاه آزاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، در این بخشنامه آمده است: «آیین نامه صندوق بیمه عمر به شرط فوت و از کار افتادگی دائم کارکنان دانشگاه درخصوص تمدید قرارداد بیمه عمر کارکنان و اعضای هیات علمی برای مدت ۴ ماه از یکم فرودین ۹۷ تا ۳۱ تیرماه ۹۷ ابلاغ می شود.

واحدها و مراکز آموزشی ضمن مطالعه دقیق آئین نامه و رعایت ضوابط تعیین‌ شده، مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع تمامی کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه برسانند.

عضویت تمامی کارکنان و اعضای هیات علمی تمام‌وقت رسمی و قراردادی در صندوق بیمه عمر کارکنان دانشگاه الزامی است و تمامی مشمولان این طرح باید نسبت به تکمیل نمونه برگ درخواست پوشش عمر متضمن قبول شرایط و تعهدات مربوط به طور کامل و دقیق اقدام کنند.

حق بیمه ماهانه برای هریک از اعضا اعم از کارمند یا عضو هیات علمی معادل ۹۰ هزار ریال است که مبلغ ۳۰ هزار ریال آن توسط واحد دانشگاهی و ۶۰ هزار ریال بقیه ماهانه از حقوق و مزایای متقاضی کسر می شود.

عضویت مشمولان این طرح با قطع رابطه استخدامی آنها (بازنشستگی، بازخرید خدمت و...) با دانشگاه که تاریخ دقیق آن توسط واحد به صندوق اعلام می شود، منتفی خواهد شد.

افرادی که از مرخصی بدون حقوق استفاده می کنند، در طول مرخصی مشمول استفاده از مزایای این صندوق نمی شوند. چنانچه تاریخ واریز حق بیمه به حساب بانک بعد از تاریخ فوت یا ازکارافتادگی باشد، صندوق بیمه عمر کارکنان دانشگاه هیچگونه تعهدی مبنی بر پرداخت سرمایه فوت یا ازکارافتادگی ندارد.

در صورت فوت یا ازکارافتادگی دائم که موجب قطع همکاری عضو با دانشگاه شود، مبلغ ۴۰۰ میلیون ریال به ذی نفع یا وراث قانونی یا شخص عضو پرداخت خواهد شد.

بیمه شده در زمان ثبت نام با تکمیل درخواست عضویت بیمه عمر، افراد ذی نفع سرمایه مورد بیمه را به صورت دلخواه به طور دقیق تعیین می کند که این نمونه برگ باید در بایگانی واحد و پرونده شخص ملحوظ و نگهداری شود.

برای پرداخت خسارات بیمه عمر در تمامی واحدها، کمیته ای مرکب از ریاست واحد به عنوان رئیس کمیته، معاونت اداری و مالی و دبیر کمیته بیمه و رفاه واحد به عنوان اعضای کمیته بیمه و رفاه تشکیل می شود که این کمیته ضمن هماهنگی با اداره کل امور اداری و منابع انسانی و رعایت ضوابط مربوطه، مسئول بررسی مدارک و تایید خسارت پرداختی با در نظر گرفتن شرایط این آیین نامه است.

بیمه شده یا ذی نفع آن باید حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از بروز خسارت ناشی از تحقق خطر، موضوع بیمه اعم از فوت یا ازکارافتادگی دائم، نسبت به اعلام و ذکر مراتب همراه با اصل مدارک موردنیاز که با توجه به نوع خسارت تهیه می شود، و همچنین تکمیل نمونه برگه درخواست خسارت، برای بررسی به واحد مربوطه اقدام کند.»