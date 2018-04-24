کودکان ایرانی برگزیده فستیوال «ژوتَم» شدند/ اجرای برنامه در مسکو

به گزارش خبرگزاری مهر، کودکان هنرمند مجموعه «خوش هنر» با رهبری آیدین بیات در هجدهمین فستیوال بین المللی موسیقی «ژوتَم» شهر پاریس، خوش درخشیدند. این مجموعه به عنوان تنها گروه ایرانی شرکت کننده در فستیوال «ژوتم»، علاوه بر کسب سه رتبه نخست، برنده جایزه بزرگِ فستیوال شدند.

در این فستیوال که با شرکت ۲۶ گروه از ۸ کشور ایران، روسیه، فرانسه، کره جنوبی، قزاقستان، ازبکستان، آلمان و ایتالیا برگزار شد، مجموعه«خوش هنر» به رهبری آیدین بیات در سه رده ارکستر کودکان، ارکستر ترکیبی و بهترین خواننده، صاحب عنوان اول شدند. ضمن اینکه جایزه بزرگ فستیوال نیز به این گروه موسیقی اهدا کرد.

یکی از نکات قابل توجه حضور مجموعه «خوش هنر»، اجرای سارینا صمصامیه اقدم پنج و نیم ساله به عنوان خردسال ترین نوازنده حاضر در این رویداد بود که مورد توجه قرار گرفت. سفارت جمهوری اسلامی ایران در پاریس نیز ضمن تقدیر از این گروه برای اجرای برنامه در مدرسه ایرانی سعدی دعوت کرد.

هنرجویان مجموعه خوش هنر طی ۲ سال گذشته در فستیوال های بین المللی open spain و پراگ نیز شرکت کرده بودند. ضمن اینکه از این گروه برای شرکت در فستیوال موسیقی مسکو نیز دعوت به عمل آمده است.