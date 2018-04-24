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۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۹:۰۲

عظیم ترین رویداد قرآنی بانوان جهان اسلام؛

استقبال مردم از دومین روز مسابقات بین المللی قرآن بانوان

استقبال مردم از دومین روز مسابقات بین المللی قرآن بانوان

دومین روز از مسابقات بین المللی قرآن بانوان که مقارن با آخرین بخش از مرحله مقدماتی بود، با حضور پرشور بانوان همراه بود.

به گزارش خبرنگار مهر، دومین روز از مسابقات بین المللی قرآن بانوان که مقارن با آخرین بخش از مرحله مقدماتی بود، با حضور پرشور بانوان در سالن برگزاری مراسم موجی از شور و هیجان را ایجاد کرده است.

بنا بر این گزارش، میزان استقبال از مسابقات به اندازه ای است که علاوه بر تکمیل شدن صندلی های سالن، بسیاری از بانوان ایستاده یا نشسته در راهروهای میانی، رقابت های بانوان نخبه قرآنی را دنبال می کنند.

تمهید پیش بینی شده از سوی متولیان برگزاری در ایجاد فضا برای بازی کودکان در محل تدارک دیده شده در خارج از سالن برگزاری، باعث شده بانوان و مادران با طیب خاطر در سالن حاضر شده و عظیم ترین رویداد قرآنی بانوان جهان اسلام را از نزدیک دنبال کنند.

گفتنی است، دومین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم بانوان از یکم تا چهار اردیبهشت با حضور نمایندگانی از ۲۸ کشور جهان در هتل ارم تهرام برگزار می شود و عصر روز چهارشنبه، پنجم اردیبهشت همزمان با آیین پایانی سی و پنجمن دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم برگزیدگان خود را می شناسد.

کد مطلب 4279397

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