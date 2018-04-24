بروکسل میزبان کنفرانس بین المللی حمایت مالی از سوریه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو آلمان، بروکسل امروز میزبان نمایندگانی از ۸۵ کشور و نهاد بین المللی برای برگزاری کنفرانسی با موضوع حمایت مالی برای سوریه است.

در حالی که در این کنفرانس از کشورهایی مانند روسیه، چین، آمریکا، ترکیه و ایران دعوت بعمل آمده، از گروههای مخالف و موافق دولت سوریه نماینده ای دعوت نشده است.

بر اساس گزارش این منبع خبری یکی از مقامات اتحادیه اروپا اعلام کرده که ایران، روسیه و ترکیه بر حضور خود در این کنفرانس بین المللی تایید کرده اند.

گفتنی است در آوریل سال ۲۰۱۷ هم کنفرانس مشابهی در بروکسل برگزار شد که در نتیجه آن مبلغی بالغ بر ۸ میلیارد یورو برای کمک به آسیب دیدگان از بحران سوریه جمع‌آوری شد.