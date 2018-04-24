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۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۹:۱۵

در چین ؛

بزرگترین پشه دنیا شکار شد

بزرگترین پشه دنیا شکار شد

بزرگترین پشه دنیا با طول بال ۱۱.۱۵ سانتی متر در کوهستان های چین شکار شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از میل آنلاین، یک حشره شناس ادعا می کند بزرگترین پشه دنیا با طول بال ۱۱.۱۵ سانتی متر را شکار کرده است. طول بال این حشره ۱۰ برابر یک پشه معمولی است.

 حشره عظیم در کوهستان کویینگ چنگ واقع در جنوب غربی ایالت سیچوان چین یافت شده است.

ژائو لی حشره شناس چینی در آگوست ۲۰۱۷ میلادی آن را کشف کرد. به گفته او این پشه به گونه ای به نام «هولوروسیا میکادو» تعلق دارد. این گونه بزرگترین حشره دنیا است که در ژاپن زندگی می کند.

طول بال یک پشه معمول هولوروسیا میکادو ۸ سانتی متر است. طول عمر این حشره به طور معمول یک هفته است. همچنین به گفته ژائو این حشره عظیم افراد را نیش نمی زند و از طریق مواد مغذی که در زمان لاروی دریافت کرده، تغذیه می کند.

ژائو لی سال گذشته نیز بزرگترین حشره دنیا را کشف کرد.

کد مطلب 4279409
شیوا سعیدی

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