تحقق ۹۲ درصدی پرداخت وام ازدواج به متقاضیان سال ۹۶

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، سید جواد رضوی، با بیان اینکه مبلغ وام ازدواج از سال ۹۷ به ۱۵ میلیون تومان افزایش یافته است اظهار کرد: متقاضیان با ثبت نام در سامانه به شعب بانک‌های عامل معرفی خواهند شدو فرایند دریافت وام را آغاز کنند.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و نظارت بر امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با اشاره به اینکه مبلغ وام ازدواج با دستور رییس جمهور محترم در لایحه بودجه ٩٧ قرار گرفت و به تصویب نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و همکاری بسیار خوب بانک مرکزی در این زمینه به ۱۵ میلیون افزایش یافته که روند پرداخت وام های ۱۵ میلیونی آغاز شده است.

به گفته وی وزارت ورزش و جوانان مسئولیت هماهنگی و رصد و پی گیری از مراجع مربوطه را عهده دار است و پیگیری های لازم برای پرداخت به موقع وام‌ها را انجام می‌دهد و طی سال گذشته پی گیرهای لازم و مستمر از سوی وزارتخانه و شخص وزیر محترم ورزش و جوانان جناب آقای سلطانی فر و همچنین ادارات کل ورزش و جوانان استانها از طریق شورای هماهنگی بانک ها جهت پرداخت منظم و به روز وام ها انجام شده که ماحصل این پی گیری تحقق ۹۲ درصدی پرداخت وام ازدواج به متقاضیان بوده است که جای تقدیر و تشکر از همکاری خوب بانک مرکزی دارد.

سیدجواد رضوی با اشاره به ثبت نام یک میلیون دویست و نود هزار متقاضی وام ازدواج در سال گذشته بیان داشت: از این تعداد بیش از یک میلیون و صدو هفتادو پنج هزار نفر سال گذشته وام ازدواج دریافت کردند.

مدیرکل برنامه ریزی و نظارت بر امور جوانان گفت: با توجه به آمار اعلامی بانک مرکزی استان یزد با پرداخت ۹۴ درصدی بهترین عملکرد و استان گلستان با بهره مندی ۸۸ درصد متقاضیان در سال ٩٦ در وضعیت پایین تری قرار دارد که اختلاف این موضوع در استانهای مختلف حدود ٥ درصد می باشد که نشان دهنده جاری بودن روند قابل قبول در سراسر کشور بوده است.