وحدت در سایه بازگشت به قرآن محقق خواهد شد/ به اصل قرآن بازگردیم

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر نوبخت عصر دوشنبه در حاشیه بازدید از سیوپنجمین دوره مسابقات بینالمللی قرآن کریم در جمع خبرنگاران با اشاره به با اهمیت و نقش کتاب آسمانی و فعالیت های قرآنی در وحدت و همبستگی ملتها و دولتها، اظهار کرد: ما امروز بیش از هر زمان دیگری چه در داخل کشور و چه در رابطه با سایر کشورهای اسلامی به وحدت نیاز داریم.
وی ادامه داد: جای تاسف است که یک کشوری که داعیه مسلمانی دارد به مسلمان دیگری حملهور میشود. بدون تردید عربستان مهد اسلام است اما میبینیم هواپیماهایش انسانهای بیدفاع را قتلعام میکند.
نوبخت با تاکید بر اینکه چرا کشورهی عربی کمر به قتل یکدیگر بسته اند، تصریح کرد:انسان فکر میکند که کشورهای مستکبر چرا باید کشور اسلامی و آن هم عربی را اینگونه قتلعام کند؟ علاوه بر این، آنها خودشان را عرب میدانند و یک کشور عربی نباید کشور دیگر عرب را قتل عام کند.
معاون رئیسجمهوری در ادامه با بیان اینکه چه صحنههای دردناکی در این قتل عام دیده میشود که یک کودکی در کنار مادری زیر آوار قرار گرفته بود و از او جدا نمیشود، گفت: عربستان چگونه میتواند پاسخگوی آنها باشد؟ عربستان به جای تعامل با کشور مسلمانی مثل ایران میرود با رژیم صهیونیستی متحد و نزدیک میشود و به کشور آمریکا که شیطان بزرگ و بدون تردید دستش به خون بیگناهان آغشته است، پناه میبرد.
نوبخت در ادامه با بیان اینکه انسان از خود میپرسد آیا در این زمان بیش از هر زمان دیگری در کشورهای اسلامی نیاز به وحدت نداریم؟ ادامه داد: ما اگر به قرآن بازگردیم میتوانیم به این وحدت برسیم. با هیچیک از آیات قرآن نمیتوان عملکرد داعش و آنچه که بر سر اسلام، قرآن، مردم و انسانیت آورد را پاسخ داد. آنها چهره زشتی از اسلام را به کشورهای جهان معرفی میکردند. کشور عربستان نمیتوان با هیچیک از آیات قرآنی بگوید که با این آیه قرآن ما مردم بیدفاع یمن را قتل عام میکنیم. به همین جهت بیش از هر زمان دیگری نیازمند وحدت هستیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه قرآن ضمن اینکه ما را به وحدت توصیه میکند در ادامه هم میگوید اگر دیدید یک قومی به قوم دیگری ظلم میکند بر حق بمانید تا او برگردد، خاطرنشان کرد: ما از عربستان و سایر کشورهای اسلامی و عربی انتظار داریم که به جای پیوستن به اسرائیل و آمریکا بیایند از کشورهای مسلمان حمایت کنند. اگر حمایت هم نمیکنند لااقل به این کشورها خیانت نکنند.
گفتنی است، سخنگوی دولت با حضور در مصلای تهران ضمن بازدید از مسابقات قرآنی با برخی از جامعه قرآنی نیز دیدارهایی داشت.
سیوپنجمین دوره مسابقات بینالمللی قرآن کریم از ۳۰ فروردین تا ۶ اردیبهشتماه در مصلای تهران بر میشود.
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