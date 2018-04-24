علی اشکانی همزمان با آغاز اردوی تیم ملی کشتی فرنگی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: خوشبختانه سالهاست که طبق فرایند انتخابی تیم ملی، بستری برای تمامی مدعیان مهیا شده تا بتوانند در صورت شایستگی و توانمندی به دوبنده تیم ملی دست یابند. هفته گذشته هم شاهد برگزاری نخستین مرحله رقابتهای انتخابی بودیم که نفرات برتر نیمی از راه رسیدن به ترکیب تیم ملی را طی کردند.

وی تصریح کرد: هر چند ما در طول اجرای قانون فرایند انتخابی در برخی اوقات تاوان سنگینی هم دادیم اما در نهایت به نتایج خوبی دست یافتیم و جوانان و پشتوانه های توانمندی را کشف و بارور ساختیم. البته قهرمانان و نامداران تیم ملی هم به عنوان افرادی که سالها در اردوهای آماده سازی زحمت کشیدند و برای کشورمان افتخارآفرینی کردند از جایگاه خاصی برای ما برخوردارند و اردوهای تیم ملی همواره با آغوش باز پذیرای آنهاست.

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی در خصوص بازگشت و حضور مجدد عنوان‌داران المپیک در عرصه قهرمانی نیز گفت: چنین تصمیمی برای بزرگان و مدال داران جهان و المپیک بسیار سخت و حساس است. به نظر من این قهرمانان باید با یک بررسی کامل و استفاده از مشاوره های ارزشمند بزرگان چنین تصمیمی را اتخاذ کنند. ضمن اینکه آنها همواره قابل احترام هستند و جامعه کشتی همیشه قدردان زحمات و افتخارات آنهاست.

اشکانی با اشاره به نخستین اردوی تیم ملی پس از رقابتهای انتخابی نیز گفت: اردوی کنونی از روز گذشته آغاز شده و تا روز ۱۳ اردیبهشت ادامه خواهد داشت. نفرات برتر مرحله اول و نفرات واجد شرایط در اردوی کنونی حضور دارند و خود را برای مرحله نهایی پیکارهای انتخابی آماده می کنند.

وی افزود: طبق مصوبات شورای فنی تیم های ملی کشتی فرنگی با توجه به اینکه مبنای اصلی انتخاب نفرات ملی پوش، عملکرد و موفقیت آنها در مرحله نهایی است، اما طبق اختیارات کادرهای فنی، آنها می توانند در صورت تشخیص، برخی از ملی پوشان را از طریق انتخابی درون اردویی یا اعزام به مسابقات و تورنمنت های بین المللی برای ترکیب اصلی انتخاب کنند.

سرمربی تیم ملی در پایان با تاکید بر ورزش پاک و عاری از دوپینگ نیز گفت: تلاش فدراسیون کشتی بر آن است تا تمامی کشتی گیران در طول اردوهای آماده سازی و رقابتهای انتخابی خواسته و ناخواسته درگیر استفاده از مواد نیروزا نشوند. این قاطعیت و جدیت در طول برگزاری رقابتهای انتخابی هم پیدا بود و همه دیدند که تست دوپینگ از نفرات برتر و برخی مدعیان گرفته شد.