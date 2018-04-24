دوره تربیت مربی سواد فضای مجازی در قزوین برگزار می شود

حجت الاسلام والمسلمین علی نعمت الهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در عصر کنونی که فضای مجازی از اهمیت خاصی در اطلاع رسانی برخوردار است و بسیاری از آسیب ها نیز از همین ناحیه تحمیل می شود باید مردم با نحوه استفاده از این فضا و نیز پیامدهای آن آگاه باشند تا دچار مشکل نشوند.

وی افزود: بالا بردن سواد رسانه ای برای همه گروهها، خانواده ها، دانشجویان، طلاب، خبرنگاران، کارمندان، کارگران، بانوان و دانش آموزان و دانشجویان ضروری است و برگزاری دوره های تخصصی در این زمینه امری اجتناب ناپذیر و ضروری است.

نعمت الهی تصریح کرد: در این راستا اداره تبلیغات اسلامی در مسیر فرهنگ سازی در نظر دارد دوره تربیت مربی سواد فضای مجازی را برگزار کند که حضور گروههای مختلف در آن می تواند دستاوردهای خوبی برای مخاطبان داشته باشد.

وی یادآورشد: این دوره تخصصی در روزهای ۱۹ و ۲۰ اردیبهشت ماه با حضور اساتید برجسته کشوری از جمله صالح اصغری، احمدرضا متین فر، حسین حق پناه، مرتضی جمشیدی با مباحث مختلف برگزار خواهد شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قزوین اظهارداشت: در این دوره آموزشی مباحثی در سرفصل های: مبانی سواد فضای مجازی، خانواده و فضای مجازی، سواد بازی های رایانه ای، تکنیک های اقناع مخاطب و رژیم مصرف رسانه ای و شبکه های اجتماعی مطرح خواهد شد.

علاقمندان می توانند با توجه به شرایط ثبت نام، در بازه زمانی تعیین شده به مجتمع کانون های فرهنگی دانشگاه مراجعه نمایند.

وی بیان کرد: علاقمندان می توانند برای ثبت نام و شرکت در این دوره آموزوشی از ۱۰ لغایت ۱۷ اردیبهشت ماه به سایت wwwshAFFAQ.IR مراجعه کنند.

بگفته نعمت الهی به شرکت کنندگان گواهی آموزشی پایان دوره نیز اعطا می شودو روحانیون، طلاب، معلمان و دانشجویان برای دریافت کارت تخفیف می توانند به واحد رسانه اداره تبلیغات اسلامی قزوین مراجعه کنند.

یادآور می شود ساعت برگزاری این دوره آموزشی ۱۴ تا ۲۰ است.