به گزارش خبرنگار مهر، در هفته سی و سوم لیگ دسته اول فوتبال ایران تیم فوتبال صبای قم در خانه پذیرای تیم ماشین سازی تبریز بود که این دیدار نیز با شکست صبا به پایان رسید تا صبا باز هم با شکست زمین مسابقه را ترک کند.

تیم‌های صبای قم و ماشین سازی تبریز عصر دوشنبه در ورزشگاه شهید حیدریان قم با هم روبرو شدند که در این بازی تیم ماشین سازی تبریز ۴ بر صفر صبای قم را شکست داد و با این پیروزی بقای خود در لیگ دسته اول را قطعی کرد.

پیروزی تیم ماشین سازی تبریز در قم از یک سو و شکست تیم ایران جوان بوشهر در بازی همزمان سبب شد تیم ایران جوان بوشهر همراه با تیم‌های صبای قم و راه آهن تهران به دسته دوم فوتبال ایران سقوط کنند در حالی که هنوز یک هفته به پایان لیگ یک باقی مانده است.

جمعی از بازیکنان تیم بزرگسالان صبای قم که چند هفته‌ای بود در ترکیب صبا قرار نداشتند در این بازی به ترکیب صبای قم بازگشتند اما آماده نبودن آن‌ها سبب شد نتوانند از شکست صبا جلوگیری کنند البته صبا هفته‌ها پیش از دسته اول به لیگ ۲ سقوط کرده بود.

در حاشیه این بازی تعدادی از تماشاگران تبریزی و هوادار ماشین سازی در قم حضور یافتند و با پرچم‌های سبز و سفید در ورزشگاه شهید حیدریان قم به حمایت از تیم شهرشان پرداختند.

تیم صبای قم در هفته پایانی لیگ دسته اول فوتبال در شیراز با تیم فجر سپاسی این شهر روبرو می‌شود اما سفر صبا به شیراز در هاله‌ای از ابهام است.