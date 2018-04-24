موشکهای ما متجاوزان را تکه تکه خواهند کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، در بیانیه صادره از سوی وزارت دفاع یمن آمده است: هدف قرار دادن صالح الصماد رئیس شورای عالی سیاسی یمن جنایتی است که هرگز بدون پاسخ شدید و تکان دهنده نخواهد ماند.

در ادامه این بیانیه آمده است: نیروهای مسلح در برابر این جنایت دست بسته نخواهند ماند و حق دارند طی حملات شدیدی، سرکردگان جنایتکار و متجاوز را هدف قرار دهند. آنها از این حملات جان سالم به در نمی برند. ما به ملت یمن اطمینان می دهیم که نیروهای مسلح مواضعی را هدف قرار خواهند داد که متجاوزان توقع آن را ندارند. زمان پاسخ مناسب فرا رسیده است. متجاوزان باید آماده باشند چرا که موشکهای بالستیک ما آنها را تکه تکه خواهد کرد.