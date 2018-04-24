۴ پروژه محصول محور در شهرستان تاکستان اجرایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه مشترک تدوین راهکارهای همکاری مشترک اتحادیه شرکت های تعاونی روستایی شهرستان تاکستان و صندوق توسعه کشاورزی، روز سه شنبه با حضور بهمن طاهرخانی نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی، سیاوش طاهرخانی فرماندار، محمودی رئیس سازمان تعاون روستایی استان، مدیرعامل و هیئت مدیره اتحادیه و صندوق توسعه کشاورزی تاکستان در سالن جلسات اداره تعاون روستایی تاکستان برگزار شد.

محمودی در این جلسه گفت: با پیش بینی ۴ پروژه محصول محور در شهرستان تاکستان بزودی طرح پرورش گاو شیری در روستای داغلان اجرایی خواهد شد.

وی با اشاره به فعالیت اتحادیه در بخش بازرگانی، فروشگاه سموم و کلینیک گیاه پزشکی و همچنین توزیع نهادهای کشاورزی، اظهار کرد: تعاونی‌ها ابزار مناسبی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی تلقی می‌شوند و در بهره‌وری بهینه در شرایط تولید و کار در جامعه تأثیرگذارند.

رئیس سازمان تعاون روستایی استان قزوین یادآورشد: در راستای تامین زنجیره غذایی تعداد چهار پروژه محصول محور در شهرستان تاکستان پیش بینی شده که مهمترین پروژه پرورش گاو شیری در روستای داغلان از توابع بخش مرکزی تاکستان است.

وی بیان کرد: در اجرای این طرح در روستای داغلان با ۳۵۰ خانوار روستایی با خرید ۳ راس گاو شیری برای هر خانوار و تامین علوفه، خرید شیر و ایجاد مرکز جمع آوری شیر تولید شده برای ۷۰۰ نفر از روستائیان شغل پایدار ایجاد خواهد شد.

رییس سازمان تعاون روستایی استان قزوین همچنین برلزوم همکاری اتحادیه و مشارکت صندوق در فعالیت های مشترک با اتحادیه تاکید کرد.

بهمن طاهرخانی نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی هم در این جلسه ضمن تشکر از پیگیری سازمان تعاون روستایی برای حل مشکلات اتحادیه تصریح کرد: امروز دیگر فرصت آزمون و خطا به پایان رسیده و با مدیریت علمی و عملی باید با حداقل ریسک ممکن برنامه ها را اجرایی کنیم.

طاهرخانی فرماندار شهرستان تاکستان هم درخصوص اینکه این دو مجموعه در کنار هم با کمک روستائیان وکشاورزان می توانند به نتایج خوبی برسند بر لزوم تعامل وهمکاری مشترک در خدمت رسانی و استفاده از ظرفیت شبکه تعاون روستایی تاکید کرد.

طاهرخانی رئیس اداره شهرستان تاکستان هم در خصوص زیر ساخت ها و امکانات اتحادیه برای همکاری های مشترک با صندوق مطالبی بیان کرد.