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۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۹:۲۴

رئیس کل دادگستری استان کرمان:

دومین جشنواره مطبوعاتی قلم و عدالت در کرمان برگزار می شود

دومین جشنواره مطبوعاتی قلم و عدالت در کرمان برگزار می شود

کرمان - رئیس کل دادگستری استان کرمان از برگزاری دومین جشنواره قلم و عدالت طی سال جاری در کرمان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله موحد صبح سه شنبه در جلسه شورای معاونین دادگستری استان کرمان که با موضوع برنامه ریزی برای گرامی داشت هفته قوه قضائیه برگزار شد، گفت: این هفته فرصتی مناسب برای تبیین سیره علمی شهید آیت الله بهشتی و همچنین بیان خدمات صورت گرفته توسط این قوه است.

موحد با اشاره به اینکه رسانه های می توانند در پیشبرد این اهداف بسیار تاثیرگذار باشند، تصریح کرد: آیت الله بهشتی عالم برجسته دینی، شخصیتی منحصربه فرد، سیاست مداری دور اندیش و مدیری خلاق در سازمان دهی تشکیلاتی بود که متعلق به همه ملت است.

وی از برگزاری دومین جشنواره مطبوعاتی قلم وعدالت در کرمان طی سال جاری خبر داد و افزود: هدف از برگزاری این جشنواره توسعه اطلاع رسانی و ایجاد رقابت سالم در بین اصحاب رسانه است.

رئیس کل دادگستری استان کرمان از اصحاب رسانه به عنوان یکی از ارکان های مهم جامعه نام برد و گفت: در سال های گذشته شاهد همراهی و همگامی اصحاب رسانه با دستگاه قضائی بوده ایم.

در این جلسه محمد باقر اسلامی، معاون منابع انسانی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان به عنوان رئیس ستاد بزرگداشت هفته قوه قضائیه در استان کرمان معرفی شد.

کد مطلب 4279432

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