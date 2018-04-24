سلامت مردم شوخی بردار نیست/مهم ترین دستاورد طرح تحول سلامت

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر جمالی، با اشاره به هفته سلامت با تاکید بر اینکه ارتقای سطح بهداشت و سلامت مردم باید در اولویت قرار گیرد، گفت: در این رابطه عدالت در دسترسی به خدمات، ترویج سبک زندگی سالم و حمایت از قشر ضعیف در دسترسی به خدمات باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

وی با بیان اینکه اقدامات مناسبی در طرح تحول سلامت جهت حفاظت مالی از مردم انجام شد، افزود: کاهش میزان پرداختی بیماران بستری یکی از مهم ترین دستاورد طرح تحول است و در واقع شاهد کاهش پرداخت مستقیم از جیب مردم بودیم.

جمالی ادامه داد: همچنین اجرای این طرح حمایت از ماندگاری پزشکان در مناطق محروم، آموزش مادران و آگاه کردن آنها در رابطه با زایمان طبیعی و رایگان کردن فرانشیز آن، تقویت کلاس های آموزش دوران بارداری، عدم انجام سزارین غیر اورژانسی و کاهش هزینه بالا و سرسام آور درمان بیماران را به دنبال داشت به طور قطع اجرای طرح تحول تا حدود زیادی توانسته مشکلات مردم را حل و رفع نواقص آن نیز می تواند بخش عمده مشکلات را نیز رفع کند.

وی با تاکید بر اینکه نواقص طرح تحول سلامت در حال برطرف شدن است، تصریح کرد: این طرح بسیار کارآمد است اما با نواقصی همراه است که وزارت بهداشت در حال رفع آنها است.

جمالی افزود: وزارت بهداشت به دنبال رفع مشکلاتی است که در رابطه طرح تحول یعنی راهنماهای بالینی، پرونده الکترونیک و سیستم ارجاع وجود دارد.

وی با بیان اینکه منابع و بودجه محدود وزارت بهداشت جوابگوی رفع نیازهای درمانی نیست، گفت: نیاز است وزارت بهداشت از هزینه های اضافی و زائد بپردازد و هزینه ها را کنترل کرده و منابع را در مسیر رفع نواقص طرح تحول و پزشک خانواده هزینه کند.

جمالی یادآور شد: بخش بهداشت، درمان و سلامت شوخی بردار نیست و نباید برای هزینه کرد منابع کم کاری کرد، زیرا این موضوع کاهش ارائه خدمات به مردم را به دنبال دارد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، افزود: مردم برای تامین سلامت خود باید با اعمال تغییراتی در الگوی زندگی و تغذیه از مصرف شکر، روغن، چیپس، پفک، غذاهای پرحجم و پرکالری، گوشت زیاد، فست فودها پرهیز کنند و استفاده از سبزیجات، غذاهای سنتی و سالم و همچنین توجه به ورزش و فعالیت بدنی منظم و روزانه را در اولویت قرار دهند تا سلامت آنها تامین شود.

وی با بیان اینکه همه کالاها باید پیوست سلامت داشته باشند، تصریح کرد: نیاز است از تبلیغ کالاهای آسیب رسان به سلامت به صورت جدی جلوگیری شود و سلامت مردم نزد مسئولان از مسائل اقتصادی مهم تر باشد.

جمالی با تاکید بر لزوم کنترل میزان بیماری های غیرواگیر، ادامه داد: متاسفانه بیماری های غیرواگیر در کشور افزایش یافته و بیداد می کند و جزو کشورهایی هستیم که باید در این رابطه محتاط باشیم.

وی با انتقاد از اینکه خطر چاقی جامعه را تهدید می کند، گفت: متاسفانه مردم برای خرید داروهایی که برای چربی، فشار و قند خون آنها از سوی پزشک تجویز می شود کمترین مراجعه را به داروخانه را دارند اما متاسفانه برای خرید آنتی بیوتیک ها که مصرف آنها در بسیاری از موارد نیز ضروری نیست بیشترین مراجعه و مصرف را دارند.

جمالی با تاکید بر ضرورت تامین و توسعه زیرساخت های حوزه بهداشت و سلامت، افزود: مسئولیت مجمع سلامت کشور بر عهده وزرای بهداشت و کشور، در استان ها بر عهده استاندار، در شهرستان ها فرماندار و در بخش ها نیز فعالیت این مرکز افزایش یافته است و در واقع مجمع های سلامت مکمل کار زنجیره سلامتی است که در حال حاضر در بخش نیروی انسانی تا اداری و خانه های بهداشت داریم.

وی با تاکید بر اینکه پیشگیری از بیماری ها باید در اولویت وزارت بهداشت قرار گیرد، یادآور شد: سرمایه گذاری حوزه سلامت باید در بهداشت و پیشگیری باشد؛ متاسفانه به درمان بیشتر توجه می شود تا پیشگیری در حالی که پیشگیری و درمان باید توامان دیده شوند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با بیان اینکه امکان اجرای طرح پزشک خانواده در تمامی استان ها امکان پذیر نیست، ادامه داد: وزارت بهداشت برای کنترل هزینه ها باید زیرساخت ها را تامین کند زیرا در برخی از مناطق و روستاها پزشک و پرسنل به اندازه کافی وجود ندارد و حتی منابع نیز جوابگو نیست و نیاز است زیرساخت ها و منابع لازم برای اجرای سریع تر طرح پزشک خانواده تامین شود.