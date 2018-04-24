بدهی ۲۰۵ میلیارد تومانی مشترکان به گاز مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر احمدپور با بیان اینکه ۸۰ درصد مطالبات به هدفمندی یارانه ها تعلق می گیرد ، تصریح کرد: مشترکین بدهکار در یک فرجه یک ماهه فرصت دارند تا قبوض خود را پرداخت کننددر غیر اینصورت با قطع گاز مواجه خواهند شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر این مطلب که وصول مطالبات یک اصل مهم در شرکت گاز مازندران است گفت: اگر گازبهای مشترکان پرداخت نشود یک اخطاریه برای آنها صادر می‌شود و در صورت عدم توجه در نوبت اول ۲۴ ساعت و در نوبت دوم گاز مشترکان ۴۸ ساعت به طور موقت قطع می‌شود.

احمدپور با اشاره به متنوع سازی روش‌های پرداخت قبوض گاز مشترکان خانگی و تجاری، گفت: در حال حاضر تمامی مشترکان خانگی و تجاری برای پرداخت قبوض می توانند از روش هایی همچون تلفن همراه، شبکه اینترنتی، تلفن بانک، خودپرداز و پایانه فروشگاه ها برای پرداخت قبوض گاز استفاده کنند.

وی درباره آنچه باید مشترکان بدهکار گاز بدانند افزود: طبق آیین‌نامه با مشترکینی که بدهی دارند و بدهی آنها از یک حد بالاتر می‌رود برخورد قانونی می‌شود. یکی از برخوردهای قانونی قطع گاز است و طبیعتا اگر مشترک هزینه‌ی گاز را پرداخت نکرده باشد و شرایط قطع گاز را داشته باشد، باید تعجیل کند. سیستم به صورت اتوماتیک پیش می‌رود و براساس آیین‌نامه اقدامات بعدی صورت می‌گیرد.

مدیرعامل شرکت گاز مازندران با بیان این‌که وصولی قبوض با یک روز تاخیر به شرکت گاز اعلام می‌شود اظهار کرد: اگر فرد هزینه‌ی گاز را دیرتر از مهلت مجدد پرداخت کرده باشد، هنگام مراجعه مامورین برای وصول مطالبات و یا برخورد مشترک می‌تواند مستند قبض گاز را نشان داده و یا با شماره تلفنی که در قبض است تماس گرفته، خبر پرداخت هزینه گاز را بدهد.

احمدپور ضمن قدردانی از مشترکینی که قبوض خود را بموقع پرداخت می کنند ، ادامه داد: وصول بموقع قبوض گاز و به تبع آن استمرار فعالیت در بخش گازرسانی را در پی داشته و در این زمینه همیاری و مشارکت مردم بسیار اهمیت دارد .

مدیرعامل شرکت گاز مازندران در بخش دیگر سخنان خود خاطر نشان کرد: مشترکین نسبت به پرداخت بموقع گازبهاء ما را در اجرای طرح های عمومی عمرانی یاری نمایند در غیر اینصورت این شرکت علیرغم میل باطنی نسبت به قطع گاز مشتریک بدحساب جهت وصول مطالبات اقدام خواهد نمود .

مدیر عامل شرکت گاز استان مازندران از دریافت آخرین اطلاعات گاز بهاء مشترکین این شرکت از طریق پیامک خبرداد و افزود: در پی راه اندازی سامانه پیام کوتاه در شرکت گاز استان ، مشترکین گاز طبیعی در سطح مازندران می توانند از طریق شماره پیام کوتاه ۲۰۰۰۲۰۱۹۴ پیام کوتاه از مصرف و مبلغ گازبهاء مصرفی خود اطلاع یابند.

احمدپور تصریح داشت: مشترکین گاز برای اطلاع از مبلغ گاز مصرفی تا تاریخ مورد نظر کافی است (عددکنتور*۵*شماره اشتراک) را به شماره ۲۰۰۰۲۰۱۹۴ پیام کوتاه این شرکت ارسال کنند تا بلافاصله شناسه قبض ، شناسه پرداخت و مبلغ گازبهای مصرفی از طریق سیستم پیام کوتاه برای درخواست کننده ارسال گردد.

وی افزود: این طرح در راستای طرح تکریم ارباب رجوع و به منظور رفاه حال مصرف کنندگان محترم گاز طبیعی صورت گرفته مشترکین گاز طبیعی در سطح استان می توانند در هر لحظه از شبانه روز از مصرف و مبلغ گازبهاء مصرفی خود از طریق سیستم پیام کوتاه این شرکت مطلع شوند.

وی در ادامه با اشاره به بدهی بیش از ۲۰۰ میلیارد تومانی مشترکین به گاز مازندران، ۱۱۲ میلیارد تومان از این رقم را مربوط به مشترکین خانگی دانست و گفت: در حال حاضر ۹۹ درصد خانوارهای شهری و ۹۱ درصد خانوارهای روستایی استان مازندران تحت پوشش گازرسانی هستند.