علی رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: رقابتهای دو و میدانی قهرمانی جوانان کشور روزهای پنجم و ششم اردیبهشت در پیست آفتاب انقلاب تهران برگزار میشود و تیم دو و میدانی استان قم با ترکیبی شامل ۱۰ دو و میدانی کار و یک مربی عازم این مسابقات میشود.
وی افزود: در این مسابقات علی قاسم بابایی و محمد رضا فریدی در مواد ۱۰۰ متر، ۲۰۰ متر و ۴ در صد متر رقابت میکنند و امیر معدی دونده تیم جوانان قم در ۴۰۰ متر با مانع، ۴۰۰ متر و ۴ در ۴۰۰ متر این مسابقات خواهد بود.
رئیس هیئت دو و میدانی استان قم گفت: در مواد ۴۰۰ متر و ۴ در ۴۰۰ متر، تیم دو و میدانی قم مهدی حاجیلو را نیز در ترکیب خود دارد اما علی سلامتیان دو و میدانی کار سرعتی قم در مواد ۱۱۰ متر با مانع و ۴ در ۱۰۰ متر روی پیست میرود.
رضایی بیان داشت: دیگر چهره مدال آور و جوان قم علی کشاورز است که همانند علی سلامتیان در مواد ۱۱۰ متر با مانع و ۴ در ۱۰۰ متر مسابقه میدهد و مهدی رضایی در موارد ۱۰۰ متر، ۲۰۰ متر و ۴ در ۱۰۰ متر رقابت خواهد کرد.
وی عنوان کرد: تیم جوانان قم در ماده پرش با نیزه ۲ نماینده دارد به طوری که محمد علی زابلی و سید علی حسینی در این ماده مسابقه میدهند و زابلی در ۴ در ۴۰۰ متر و حسینی در ۴ در ۱۰۰ متر نیز رقابت میکنند و محمد تقی مهر علی نیز در پرتاب وزنه و پرتاب چکس مسابقه میدهند.
رئیس هیئت دو و میدانی استان قم تصریح کرد: محمدرضا اسحاقی به عنوان مربی در کنار این تیم حضور دارد و با توجه به بهره مندی از چهرههای مدال آور و با تجربه در عین جوانی به کسب نتایج درخشان در این مسابقات کاملاً امیدواریم.
رئیس هیئت دو و میدانی قم در گفتگو با مهر:
۱۰ دو و میدانی کار قمی در مسابقات جوانان کشور رقابت میکنند
قم - رئیس هیئت دو و میدانی استان قم گفت: ۱۰ دو و میدانی کار قمی در مسابقات جوانان کشور که در تهران برگزار میشود، رقابت میکنند.
علی رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: رقابتهای دو و میدانی قهرمانی جوانان کشور روزهای پنجم و ششم اردیبهشت در پیست آفتاب انقلاب تهران برگزار میشود و تیم دو و میدانی استان قم با ترکیبی شامل ۱۰ دو و میدانی کار و یک مربی عازم این مسابقات میشود.
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