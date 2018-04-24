به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از استانداری زنجان، اسدالله درویش‌امیری در نشست مجمع مشاوران جوان که با حضور مسئولان کمیته‌ها و مشاوران جوان فرمانداران شهرستان‌های استان برگزار شد، تلاش برای انجام هر تحول و اقدام جدید را دارای سختی‌هایی دانست و افزود: معاون عمرانی استانداری را از نسل جوان انتخاب کردیم و بناست نیروی جوانی در کنار مدیران با تجربه قرار گیرد.

وی با اشاره به حضور چهار مدیر زن در میان اعضای شورای اداری استان تاکید کرد: این شورا ۱۴۰ عضو دارد و امیدواریم روزی تعداد مدیران زن در این شورا به ۴۰ نفر برسد و اینک خوشحالیم که دو مدیر زن در دو حوزه فرهنگ و ارشاد اسلامی و آموزش و پرورش استان انتخاب شده‌اند، هر چند که مقاومت زیادی در برابر این انتصابات رخ داد.

استاندار زنجان از تلاش برای ایجاد ساختارهای مناسب در حوزه‌های مدیریتی استان خبر داد و گفت: مردم از چهره‌های تکراری خسته شده‌اند و باید با کادرسازی و تربیت نیروهای جدید تلاش کنیم تا جریان مدیریتی استان با جوانگرایی پوست‌اندازی کند.

درویش امیری به جوانان حاضر در جلسه توصیه کرد که به دور از تکرار اشتباهات نسل گذشته، تنها از تجربیات مفید آنان بهره ببرند.

درویش‌امیری در مورد توقع مدیران نسل خود از جوانان، اظهار کرد: نسل جدید نباید عصبانی شود و همچون اتفاقات دی‌ماه گذشته، مطالبات خود را با شکستن شیشه در خیابان‌ها پیگیری کنند، این کار هیچ نتیجه‌ای جز ایجاد التهاب و خسارت سیاسی، اجتماعی و امنیتی در جامعه نخواهد داشت.

وی از همه اعضای مجمع مشاوران جوان خواست که ضمن ایجاد تعامل با نهادها و مقامات در استان، جریان‌سازی کرده و ضمن پرهیز از بی‌اخلاقی و بداخلاقی، در نقش پرسش‌گرانی با اخلاق و منطقی وارد میدان شوند.

استاندار زنجان، برخورداری از روحیه پرسش‌گری را مهم‌ترین انتظار خود از اعضای مجمع مشاوران جوان عنوان کرد و ادامه داد: البته پرسش‌گری نباید با بی‌ادبی و بداخلاقی همراه باشد؛ چرا که مشاوران جوان نمایندگان یک جریان یا حزب سیاسی خاصی نیستند و مردم نیز از جنجال و دعوای سیاسی در کشور خسته شده‌اند و دیگر نمی‌خواهند شاهد بداخلاقی‌های سیاسی باشند.

درویش امیری با تاکید بر اینکه هدف از تشکیل مجمع مشاوران جوان ایجاد یک باشگاه سیاسی نیست، افزود: مشاوران جوان استاندار، نمایندگان جمع کثیری از جامعه جوانان در استان هستند و باید به دور از تأثیر جریانات سیاسی، بستر کار برای این جمع فراهم شود تا با استفاده از هویت مجمع، بیشترین استفاده برای نسل جوان از این ظرفیت صورت گیرد.

استاندار زنجان همچنین از معرفی همه اعضای مجمع مشاوران به کارگروه‌ها و شوراهای مرتبط در استان خبر داد و گفت: روسای کمیته‌های ده‌گانه می‌توانند از این پس در جلسات کمیته‌ها و کارگروه‌های تخصصی استان که مرتبط هستند شرکت کرده و به عنوان نماینده استاندار، با نگاه نقادانه و پرسش‌گری، روند اداره استان را بهبود بخشند.

درویش‌امیری تاکید کرد: تمام‌قد از اعضای مجمع مشاوران جوان دفاع می‌کنم و هیچ مدیری حق ندارد با زبان تلخ با آنان صحبت کند و باید چنانچه در کارگروه یا دستگاهی ضعف و کج‌روی مشاهده شود، از طریق مشاور امور جوانان به بنده اطلاع‌رسانی شود.

وی پیشنهادات مطرح شده از سوی کمیته‌های مجمع مشاوران جوان نظیر پبشنهاد ایجاد شهرک صنعتی فرش دستباف، پیشنهاد ایجاد مراکز رشد از طریق پارک‌های علم و فناوری در شهرستان‌ها، برگزاری اجلاس سرمایه‌گذاران خارجی در استان و تهیه بولتن تحقیقاتی جهت انعکاس مصوبات محقق شده را مطلوب و قابل پیگیری دانست.

استاندار زنجان با توجه به آغاز هفته جوان، مشارکت بیشتر کمیته‌های ده‌گانه مجمع مشاوران جوان در برگزاری هرچه بهتر مراسم این هفته در استان را خواستار شد.

گفتنی است؛ با آغاز هفته جوان، علاوه بر برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی و دیدار با نخبگان و مفاخر استان، جشنواره نشاط و امید نیز در استان زنجان برگزار و از ۱۸ نفر از جوانان موفق استان در حوزه‌های مختلف تقدیر خواهد شد.