به گزارش خبرگزاری مهر ، مهدی کسرایی پور شامگاه گذشته با حضور در برنامه تیتر امشب شبکه خبر با اشاره به سابقه مدیریت ارزی کشور از طریق پرتال ارزی گفت: سامانه نیما جدا از بانک مرکزی در حقیقت دو بازیگر اصلی دارد؛ یکی سمت عرضه که صادرکنندگان هستند و دیگر سمت تقاضا که صرافی های مجاز و بانک ها هستند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر دلار در تجارت خارجی ما تقریبا نقشی ندارد گفت: معامله به بهترین قیمت برای طرفین، کاهش ریسک معاملات، کاهش واسطه ها و ایجاد شفافیت در معاملات از مزایای سامانه نیماست.

این مقام مسئول در بانک مرکزی با اشاره به اینکه پیش بینی های لازم برای تامین ارزهای خدمتی مانند ارز مسافرتی، دانشجویی، درمانی و ... در سامانه نیما انجام گرفته است، گفت: فعلا به صرافی های مجاز اجازه داده شده دو کار اصلی را انجام دهند یکی اینکه در زمانی که بانک های ما به هر دلیل نمی توانند کار انتقال ارز را انجام دهند آنها از ظرفیت خودشان برای انتقال ارز استفاده کنند و دوم اینکه به عنوان خریدار در سامانه نیما می توانند ارزهای خرد مورد نیاز مردم را تامین کنند.

مدیرکل سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی افزود: اجرت نقل و انتقال ارز از طریق تعیین کارمزد دیده می شود و با احتساب آن در نهایت نباید نرخ ارز از نرخ مصوب بیشتر باشد. حمید زمان زاده رییس گروه پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی نیز در این برنامه گفت: در هیچ کجای دنیا معاملات ارزی در کف خیابان انجام نمی شود.

زمان زاده افزود: سامانه نیما همه معاملات ارزی را رصد و مدیریت می کند و همین باعث شفافیت تجارت می شود که در نهایت به تجارت و بازار ما کمک خواهد کرد. وی گفت: سامانه نیما هزینه های مبادلاتی صادرکنندگان و وارد کنندگان را کاهش می دهد.

رییس گروه پژوهشی پژوهشکده بانک مرکزی با بیان اینکه سامانه نیما برای تامین نیاز قانونی و واقعی ارز راه اندازی شده است گفت: کسانی که خارج از این سامانه معامله کنند کارشان غیرقانونی است و ریسک های امنیتی آن بسیار بالاست.