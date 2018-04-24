نماینده اسرائیلی خواستار تیراندازی به سوی عهد التمیمی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربی الجدید، «بتسائل اسموتریچ» عضو جریان راست افراطی و حزب خانه یهودی در کنیست اسرائیل در واکنش به صدور حکم زندان برای «عهد التمیمی» نوجوان فلسطینی مدعی شده بود که به جای زندان باید به او شلیک می کردند.

وی در صفحه توییتر خود نوشته به نظر من باید به سوی عهد التمیمی تیراندازی می شد و حداقل زانویش مورد هدف قرار می گرفت به این ترتیب تمام عمر در خانه زندانی می شد.

در پی این اظهار نظر نماینده اسرائیلی درباره عهد التمیمی، رسانه های اسرائیلی گزارش دادند که توییتر به مدت ۱۲ ساعت حساب کاربری اسموتریچ را مسدود کرده است، اسموتریچ نیز در صفحه فیسبوکش به اقدام توییتر اعتراض کرده بود و آن را ظالمانه توصیف کرده بود.

این نماینده اسرائیلی یکی از صهیونیست هایی است که همواره خواستار الحاق دیگر اراضی فلسطینی به سرزمین های اشغالی، اخراج فلسطینی ها و اعراب از اراضی اشغالی و خالی کردن فلسطین از فلسطینی ها است.

هفته گذشته و پس از گذشت چندین هفته از بازداشت «عهد التمیمی» دختر نوجوان فلسطینی، رژیم صهیونیستی وی را به ۸ ماه حبس محکوم کرد. عهد التمیمی ۱۷ ساله در دسامبر گذشته بعد از انتشار ویدیویی که طی آن دو نظامی اسرائیلی را از خانه اش در روستای «نبی صالح» در کرانه باختری دور می کند، بازداشت شده است.

دادستانی نظامی رژیم اشغالگر قدس ۱۲ اتهام مختلف به عهد التمیمی وارد کرده است که خشونت و پرتاب کردن سنگ بخشی از این اتهامات است.