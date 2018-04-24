به گزارش خبرنگار مهر، هفته چهارم از مرحله نهایی رقابت‌های لیگ دسته اول فوتسال بانوان کشور روز جمعه برگزار می‌شود که در یکی از ۴ بازی برنامه ریزی شده، نماینده فوتسال بانوان قم در شیراز به میدان خواهد رفت.



تیم فوتسال جواهری ایوبی قم که تاکنون حضور موفقی در لیگ دسته اول فوتسال زنان کشور داشته در دومین بازی خارج از خانه برابر تیم پارس آرای شیراز قرار می‌گیرد و در صورت کسب یک پیروزی خارج از خانه امید خود به صعود به لیگ برتر فوتسال را حفظ خواهد کرد.



شاگردان الهام باباطاهری در تیم جواهری قم در ۳ بازی قبلی خود صاحب ۲ پیروزی برابر تیم‌های هیئت مریوان و کاسپین قزوین شده‌اند و در یک بازی مغلوب پدیده بوشهر شدند و اکنون برای تداوم حضور خود در جمع تیم‌های بالای جدول باید برنده بازی با حریف شیرازی باشند.



از بین ۸ تیمی که در مرحله نهایی لیگ دسته اول فوتسال بانوان کشور حضور دارند ۲ تیم به لیگ برتر صعود می‌کند و شیوه برگزاری این مسابقه به صورت تک بازی است به طوری که مسابقه برگشتی در کار نیست و هر تیم، یک هفته در خانه و یک هفته در خارج از خانه به میدان می‌رود و در مجموع ۷ مسابقه در این مرحله برگزار می‌کند.



فوتسال قم هرگز در لیگ برتر فوتسال بانوان کشور تیمی نداشته است و حضور تیمی در این مرحله از لیگ دسته اول و تا این حد نزدیک به لیگ برتر تاکنون بی سابقه بوده است.