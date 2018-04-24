به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک(صحا)، این صندوق با هدف تشویق شرکتهای فعال حوزه صنایع الکترونیک به حضور در بازارهای بینالمللی و رویدادهای نمایشگاهی به منظور صادرات محصولات، تا ۳ درصد تخفیف در بازپرداخت تسهیلات مالی اعطا میکند.
صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک به منظور تشویق و ترغیب صادرات صنایع الکترونیک، مقررکرده است که به مشتریان طرف قرارداد صندوق که دارای تسهیلات جاری هستند، چنانچه تا زمان تسویه قرارداد در نمایشگاههای معتبر خارجی شرکت کنند به ازای هر بار شرکت به اندازه یک درصد و حداکثر تا سقف ۳ درصد در کارمزد تسهیلات اعطایی تخفیف داده شود.
همچنین این صندوق در راستای اعمال مقررات تشویقی با هدف رونق صادرات کالاهای ایرانی، به شرکت هایی که از صحا تسهیلات دریافت کردهاند و موفق به صادرات بخشی از محصولات خود شدهاند، تخفیف تا ۵ درصد در سود تسهیلات اعطا میکند.
علاوه بر آن، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک(صحا) به صورت جداگانه برای پوشش هزینههای شرکتهای حوزه صنایع الکترونیک برای اخذ تاییدیههای فنی بینالمللی و پوشش دادن هزینههای مربوط به شرکت در نمایشگاههای بین المللی، تسهیلات ارزان قیمت اعطا میکند.
صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت با حدود ۲۰ سال سابقه از قدیمیترین صندوقهای حمایتی تخصصی است که با ارائه تسهیلات ارزان قیمت و با نرخ ترجیحی ۵ تا ۱۵ درصد و همچنین صدور ضمانتنامههای معتبر، به حمایت از صنایع الکترونیک شامل صنایع ارتباطی، رایانهای، اتوماسیون، الکترونیک نوری، قطعات الکترونیک، الکترونیک مصرفی و الکترونیک کاربردی اعم از نرم افزار و سختافزار میپردازد.
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