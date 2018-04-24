روز جهانی بستنی علمی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و یک انستیتو مطالعات بیولوژیکی و واکسن سازی با هدف افزایش سرانه کتابخوانی و بازنگری در فرهنگ استفاده از فضاهای عمومی شهری روز ۲۰ اردیبهشت را روز بستنی علمی نام گذاری کردند.

مراسم روز جهانی بستنی علمی، سالانه به عنوان فرصتی به منظور جلب توجه جهان به موضوع مطالعه و اهمیت آن در پرورش توان علمی و فرهنگی نسل جوان در سراسر دنیاست.

در این روز از محققان، پژوهشگران، نخبگان علمی، دانشجویان و دانش آموزان ایران و جهان دعوت می شود تا به صورت نمادین همراه با خوردن یک بستنی اقدام به مطالعه یک صفحه از کتاب علمی مرتبط با رشته شان را در یکی از پارک های محل زندگی خود کنند.

ایجاد شرایطی برای استفاده از فضاهای شهری که خود بستر شکل گیری سبکی از زندگی اجتماعی و بیانگر فرهنگ هر جامعه است، و نزدیک کردن پارامترهای موجود در نوع کاربرد این فضا با معیارهای شناخته شده در محافل علمی، همراه با ایجاد شرایط نشاط و سرزندگی برای نسل جوان با مطرح کردن موضوع خوردن بستنی همراه با مطالعه از اهداف این روز است.

علاوه براین، مصادف شدن این روز با هفته کتاب، شرایطی را فراهم می کند که تمایل به مطالعه و موضوع کتابخوانی صرفا به یک نقطه از پایتخت محدود نشده و در تمامی کشور هیجان برای شرکت در این رویداد ایجاد شود.