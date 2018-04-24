امضای توافق ایجاد منطقه آزاد تجاری میان ایران و اتحادیه اوراسیا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس، «دیمیتری مدودف» نخست‌وزیر روسیه توافقنامه ایجاد منطقه آزاد تجاری بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا را امضا کرد.

این توافق موقت که برای یک بازه زمانی ۴ ساله اعتبار دارد زمینه ایجاد منطقه‌ آزاد تجاری برای کالاهای محدود را فراهم می‌کند.

طبق اعلام وبسایت دولت مسکو، با اتکا به این توافق، اتحادیه اقتصادی اوراسیا برای ۵۰۲ کالای هماهنگ شده و کدگذاری شده امتیازات تجاری و کاهش تعرفه قائل خواهد شد.

گفتنی است نسخه پیش‌نویس این توافق پیشتر در راستای نهایی کردن تصمیم اتخاذ شده در جلسه شورای عالی اتحادیه اقتصادی اوراسیا مورخ ۲۶ دسامبر ۲۰۱۶ مبنی بر آغاز مذاکره با ایران در این زمینه تهیه شد و در جلسه ۷ مارس ۲۰۱۷ این اتحادیه مورد حمایت قرار گرفت.

البته طبق بیانیه دولت روسیه، این توافق بعد از امضا نیازمند تصویب مراجع قانونگذاری است چراکه مشمول قواعدی است که پیشتر در قوانین روسیه گنجانده نشده است.

گفتنی است در ماه مارس، «مهدی سنایی» سفیر ایران در روسیه به خبرگزاری تاس گفته بود مذاکره برای ایجاد این منطقه تجاری آزاد رو به اتمام است.

این درحالی است که مذاکره برای حصول این توافق که امضای آن مکرراً به تعویق افتاد، از سال ۲۰۱۵ آغاز شد.

اتحادیه اقتصادی اوراسیا شامل ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و روسیه است.