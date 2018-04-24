وجود ۱۲۰۰ جانباز در فردیس/تجلیل از جانبازان بالای ۷۰ درصد

نصرالدین فریدونی در گفتگو با خبرنگار مهر از وجود هزار و ۲۰۰ جانباز در شهرستان فردیس خبر داد و اظهار کرد: ۲۰ نفر از آنها جانبازان بالای ۷۰ درصد هستند که در روز جانباز از آنها تجلیل شدند.
وی در ادامه با اشاره به اینکه فردیس شهرستانی مهاجرپذیر است، از وجود بیش از هزار و ۵۰۰ پرونده جانبازان میهمان در این شهرستان خبر داد.
به گفته فریدونی اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان فردیس خدمات مختلفی مانند ارائه دارو به جانبازان، سرکشی و رفع مشکلات آنها انجام میدهد.
وی بیکاری فرزند جانبازان را مهمترین دغدغه آنها اعلام کرد و افزود: اداره بنیاد شهید در راستای ایجاد اشتغال برای فرزندان شهدا و ایثارگران تلاش میکند و امید داریم زمینههای لازم برای ایجاد اشتغال جوانان در کشور فراهم شود.
وی افزود: برخی از فرزندان جانبازان و شهدا باوجود تحصیلات عالی بیکار هستند که با توجه به این مهم اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران فردیس از مسئولان میخواهد در این راستا اهتمام ویژهای داشته باشند.
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