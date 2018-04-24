برپایی ۷۵ ایستگاه سلامت در معابر و مراکز عمومی شمال شرق تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعلیرضا حسینی بابیان این خبر افزود: هفته سلامت با شعار" مقابله با آسیب های اجتماعی،سلامت برای همه در همه جا ، حمایت از فقرا در دسترسی به خدمات سلامت محور" از یکم تا هفتم اردیبهشت ماه سالجاری با مشارکت سازمانهای همکار، سازمانهای مردم نهاد و کانونها با برگزاری بیش از ۱۰۰ برنامه سلامت محور در سطح نواحی ۹گانه و محلات بیست گانه منطقه برگزار می شود.

وی افزود:۷۵ ایستگاه سلامت با هدف ترویج سلامت همگانی و ارائه خدمات سلامت به شهروندان در مراکز منطقه و کارگاه های آموزشی ، همایش ها و نشست ها باموضوع سلامت در محلات برپا می شوند.

شهردار منطقه چهار با اشاره موضوعات سلامت محور در اجرای برنامه های هفته سلامت گفت: موضوعات ایمنی و زندگی،تغذیه سالم و سلامتی،فعالیت جسمانی، سبک زندگی سالم، سلامت معنوی ، اجتماعی و روان، پیشگیری از سرطان ها، دیابت و آسیب های اجتماعی،ترویج سبک زندگی سالم ، پیاده روی نمادین و همچنین برگزاری مسابقات ، انجام معاینات پزشکی ،دیدار با خانواده های نیازمند محلات و مددجویان در این هفته در حال اجرا است.

حسینی در پایان خاطرنشان کرد: این برنامه ها در هفته اول اردیبهشت ماه ( هفته سلامت) در فرهنگسرا ها، سرای محلات،فروشگاه های شهروند ،میادین میوه و تره بار، مساجد،مدارس،خانه های فرهنگ،بوستان ها و پایگاه های بسیج سطح منطقه برگزار می شود.