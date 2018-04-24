راهیابی۳ اثر هنرمندان کرمانشاهی به جشنواره بین المللی فیلم«رسام»

کامران رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، از راهیابی آثار هترمندان کرمانشاهی به جشنواره بین المللی فیلم «رسام» خبر داد و گفت: مستندهای "قمار باز " به کارگردانی فاطمه ملکوت و " ناوک عشق" به کارگردانی شمسی وفایی از تولیدات انجمن سینمای جوان کرمانشاه به بخش مسابقه این جشنواره راه یافته اند.

رئیس انجمن سینمای جوان استان کرمانشاه افزود: فیلمنامه" بازی های جنگ" نوشته سعید احمدیان نیز که از اعضای انجمن سینمای جوان استان کرمانشاه است، به بخش مسابقه اولین جشنواره بین المللی فیلم «رسام» راه یافت.

وی تصریح کرد: در مجموع ۲۰۹۷ اثر به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده بود که در بخش فیلمنامه ۳۰ اثر و در بخش مستند ۱۳ اثر به بخش مسابقه راه پیدا کردند و آثار هنرمندان کرمانشاهی نیز در بین این آثار به چشم می خورد.

رضایی ادامه داد: این جشنواره با موضوع مقاومت و دفاع مقدس طی روزهای آینده در تهران برگزار می شود.