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۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۹:۵۱

رئیس انجمن سینمای جوان استان کرمانشاه به مهر خبر داد:

راهیابی۳ اثر هنرمندان کرمانشاهی به جشنواره بین المللی فیلم«رسام»

راهیابی۳ اثر هنرمندان کرمانشاهی به جشنواره بین المللی فیلم«رسام»

کرمانشاه- رئیس انجمن سینمای جوان استان کرمانشاه، از راهیابی ۲ مستند و یک فیلمنامه از هنرمندان کرمانشاهی به جشنواره بین المللی فیلم«رسام» خبر داد.

کامران رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، از راهیابی آثار هترمندان کرمانشاهی به جشنواره بین المللی فیلم «رسام» خبر داد و گفت: مستندهای "قمار باز " به کارگردانی فاطمه ملکوت و " ناوک عشق" به کارگردانی شمسی وفایی از تولیدات انجمن سینمای جوان کرمانشاه به بخش مسابقه این جشنواره راه یافته اند.

رئیس انجمن سینمای جوان استان کرمانشاه افزود: فیلمنامه" بازی های جنگ" نوشته سعید احمدیان نیز که از اعضای انجمن سینمای جوان استان کرمانشاه است، به بخش مسابقه اولین جشنواره بین المللی فیلم «رسام» راه یافت.

 وی تصریح کرد: در مجموع ۲۰۹۷  اثر به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده بود که در بخش فیلمنامه ۳۰ اثر و در بخش مستند ۱۳  اثر به بخش مسابقه راه پیدا کردند و آثار هنرمندان کرمانشاهی نیز در بین این آثار به چشم می خورد.

رضایی ادامه داد: این جشنواره با موضوع مقاومت و دفاع مقدس طی روزهای آینده در تهران برگزار می شود.

کد مطلب 4279487

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