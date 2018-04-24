«آفرینش ملودی» اولویت جشنواره یازدهم است/افزایش ۱۰۰ میلیونی بودجه

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری مدیران یازدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران روز سه شنبه چهارم اردیبهشت با حضور محمدرضا علیزاده مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان و احمد صدری دبیر جشنواره در دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.

احمد صدری دبیر یازدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران در ابتدای این نشست خبری ضمن ارائه گزارشی از روند برگزاری دوره یازدهم جشنواره موسیقی نواحی ایران گفت: خوشبختانه شاهد برگزاری سه دوره جشنواره موسیقی نواحی هستیم که این استمرار باعث افتخار و خوشحالی ماست. البته همان گونه که مستحضرید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سه جشنواره ملی برگزار می کند که جشنواره موسیقی نواحی ایرانی یکی از این سه جشنواره تحت حمایت دولت است.

وی افزود: هنرمندان شرکت کننده در جشنواره از چند راه وارد این رویداد شدند که یکی از این راه ها فیلتر فراخوان بود که موضوع «آفرینش ملودی» اولویت ما برای حضور هنرمندان بود. در این بخش هنرمندان بالای ۳۰ سال می توانستند آثار خود را به بخش نهایی ارسال کنند. در سال گذشته موضوع «منظومه خوانی» سرفصل اصلی جشنواره بود اما در این دوره با توجه به اینکه هدف ارائه تذکر در موسیقی نواحی است به همین جهت تمرکزمان روی آفرینش ملودی بنا نهادیم که می تواند از پویایی بسیار زیادی برخوردار باشد. به هر حال جشنواره های موسیقایی مرتبط با موسیقی نواحی به سمت توجه صرف به میراث موسیقایی می رفتند اما ما با توجه به قابلیت هایی که در این عرصه توسط هنرمندان وجود دارد و این عزیزان می توانند با آفرینش ملودی فرهنگ منطقه خود را معرفی کنند فضا را به سمتی کشاندیم که در یک عرصه غیررقابتی کارهای خود را ارائه دهند.

هنرمندان جوان را رها نخواهیم کرد

دبیر یازدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران با اشاره به هیات انتخاب این دوره از جشنواره توضیح داد: هیات انتخاب ما متشکل از منصوره ثابت زاده، فریبرز رستمی، جهانگیر نصری اشرفی، صادق چراغی، که همگی از پژوهشگران صاحب نام موسیقی اقوام ایران هستند آثار رسیده را مورد ارزیابی قرار دادند. این آثار نیز به صورت تصویری و با در نظر گرفتن حفظ اصالت نغمات مطابق با طرح ژنتیک موسیقی منطقه مورد نظر قرار گرفتند. بخش دیگری که در این دوره از جشنواره به آن توجه شد مربوط به گرو هایی هستند که برای اجرای عمومی در نظر گرفته شده اند. این بخش که به نوعی به «بخش جنبی» نیز معروف است در قالب اجراهای شبانه عمومی در مناطق مختلف کرمان میزبان علاقه مندان موسیقی نواحی هستند.

صدری گفت: در بخش جنبی ستاد اجرایی گروهی را برای حضور در جشنواره دعوت نکرد به همین منظور تمامی گروه های برگزیده جشنواره های استانی و منطقه ای آثار خود را در این بخش اجرا می کنند که این روند در دوره های بعدی با شکل منسجم تری ادامه خواهد داشت. البته یکی دیگر از بخش های جشنواره بخش هنرمندان برگزیده جشنواره موسیقی جوان در بخش موسیقی نواحی است که توسط ستاد جشنواره از آنها دعوت شده تا در این رویداد حضور داشته باشند. هدف از برگزاری این بخش هم توجه بیشتر به برگزیدگان جشنواره های ماست که آنها احساس نکنند بعد از برگزاری جشنواره موسیقی جوان رها شدند. که همه تلاشمان را می کنیم که این عزیزان غیر از برگزاری جشنواره ها امکان رشد داشته باشند.

وی درباره بخش پیشکسوتان نیز بیان کرد: به دلیل اینکه پیشکسوتان موسیقی نواحی دارای فرهنگ شفاهی غنی هستند بنابراین حضورشان در کنار جوانان می تواند فضای ارزشمندی را برای جشنواره به وجود بیاورند. ما با توجه به بودجه محدود جشنواره تصمیم داریم تعدادی از این هنرمندان کمتر شناخته شده را به جشنواره دعوت کنیم تا بتوانیم میزبان اجراهای این نوازندگان خوب باشیم. من اصلا بر این باور نیستم که با مرگ یکی از بزرگان موسیقی نواحی ایران دیگر موسیقی فلان منطقه از بین می رود من بر این باورم تا وقتی فرهنگ یک منطقه وجود دارد هنرمندان بزرگ این عرصه نیز می توانند به فعالیت مشغول باشند. البته شرط ما برای برگزاری این بخش برخوردار بودن قدرت اجرایی بالا و آداب باطنی مترتب با یک نوازنده است که اتفاقا تعدادشان زیاد است اما با توجه به محدودیت ها فقط میزبان تعداد کمی از آنها هستیم. از سوی دیگر طی صحبت های که با معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام گرفته بنا داریم غیر از اجرای برنامه زنده در تهران شرایطی را فراهم کنیم که عزیزان شرکت کننده در بخش پیشکسوتان بتوانند در خارج از کشور نیز اجراهایی در قابل تک نوازی باشند.

این کارشناس موسیقی اقوام ایران با اشاره به بخش های دیگر یازدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران گفت: نمایش فیلم های مستند با موضوع موسیقی نواحی ایران، دعوت از سازندگان پیشکسوت سازهای مضرابی زهی و سازهای کمانی از جمله استاد اسدالله از روستای گهواره کرمانشاه، استاد دیبایی از منظقه ترکمن، محمد رفیع اشعری از منطقه جنوب کشور برای حضور در جشنواره به منظور برگزاری کارگاه های مختلف و نمایش آثار آنها، برگزاری بخش پژوهش جشنواره با حضور استادان و پژوهشگران برگزیده موسیقی اقوام ایران، برپایی نمایشگاه کتاب و لوح های فشرده موسیقی نواحی از جمله بخش هایی است که در این دوره به آن پرداخته شده است.

بودجه سال گذشته جشنواره رقمی بالغ بر ۵۰۰ میلیون تومان بود که در این دوره ۱۰۰ میلیون تومان به آن اضافه شده است. درباره نحوه حمایت از گروه های شرکت کننده نیز باید به این نکته اشاره کنم که ما به تمامی گروه های شرکت کننده مبلغ یک میلیون تومان تقدیم خواهیم کرد صدری درباره نحوه برگزاری دوره دوازدهم و بودجه جشنواره یازدهم هم توضیح داد: بودجه سال گذشته جشنواره رقمی بالغ بر ۵۰۰ میلیون تومان بود که در این دوره ۱۰۰ میلیون تومان به آن اضافه شده است. درباره نحوه حمایت از گروه های شرکت کننده نیز باید به این نکته اشاره کنم که ما به تمامی گروه های شرکت کننده مبلغ یک میلیون تومان تقدیم خواهیم کرد. درباره برگزاری دوره بعدی جشنواره موسیقی نواحی در کرمان هم باید بگویم این موضوع نیازمند تصمیم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی است که من نمی توانم درباره آن اظهار کنم. زیرا تعدادی دیگر از استان ها هستند که تمایل دارند میزبانی جشنواره را به عهده بگیرند از این جهت من نمی توانم به صورت قطعی درباره سرنوشت دوره بعد به نکته خاصی اشاره کنم.

هنرمندان شرکت کننده در جشنواره بیمه می شوند

محمدرضا علیزاده مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان نیز بعد از صحبت های صدری با اشاره به فعالیت های اجرایی ستاد برگزاری یازدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران توضیح داد: طی سال های گذشته تمام تلاشمان را انجام دادیم که اسکان و فعالیت های مربوط به ستاد اجرای مبتنی بر بهترین امکانات باشد. این در حالی است که توجه به گسترش مخاطبان جشنواره بخش مهمی از فعالیت های ما را شکل می دهد. البته طبق برنامه ریزی های انجام گرفته بخش پژوهش جشنواره در محل سینما تجربه هتل پارس، بخش اجراهای عمومی و نمایشگاه های جشنواره در محل بوستان مادر وبخش اختتامیه جشنواره نیز در محل خواجه نصیر دانشگاه فرهنگیان شهر کرمان برگزارمی شود. شهرستان های رفسنجان، زرند، بم، فهرج، ریگان، سیرجان، برسیر، زرند، انار، کوه بنان، بافت نیز همزمان با برگزاری جشنواره در کرمان میزبان گروه های شرکت کننده خواهند بود.

وی ادامه داد: ما برای برگزاری این جشنواره از سال گذشته جلسات شورای سیاستگذاری را آغاز کردیم تا بتوانیم جشنواره ای در خور شان هنرمندان بزرگوار موسیقی نواحی ایران برگزار کنیم. ما بر همین اساس برنامه ریزی هایی را با میرث فرهنگی و گردشگری ، صدا و سیما و شهرداری کرمان انجام دادیم تا در حوزه جلب گردشگر فرهنگی نیز اقداماتی را انجام دهیم. در حوزه اجراهای عمومی نیز سعی شده امکانات بهتر و بیشتری برای مخاطبان در نظر گرفته شده باشد. کار دیگری که با صندوق اعتباری هنر انجام گرفته انجام امور بیمه ای هنرمندان موسیقی نواحی است که در طول زمان برگزاری جشنواره این اتفاق رخ خواهد داد.

بر اساس این گزارش در پایان این نشست از پوستر و کتاب یازدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران رونمایی شد.

یازدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران روزهای یازدهم تا چهاردهم اردیبهشت سال جاری در شهرهای مختلف استان کرمان میزبان علاقه مندان موسیقی اقوام ایران است.