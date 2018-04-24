ابر شهر تهران نیازمند حمایت های بیشتر از حمل و نقل ریلی درون شهری

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی کرونی دبیر کمیسیون حمل ونقل و ترافیک شورای اسلامی شهر تهران در این بازدید ضمن تقدیر از زحمات کارشناسان و متخصصان مترو طی سال‌های متمادی برای توسعه این مرکز گفت: خوشبختانه یکی از دغدغه‌های مهم شورای اسلامی شهر تهران موضوع حمل و نقل ریلی تهران است و مصرانه بر توسعه این ناوگان و رفع کاستی های این حوزه مهم تأکید دارند.



وی با بیان اینکه با وجود پیشرفت های قابل توجه حمل و نقلی ریلی تهران هنوز چالش های بسیاری پیش رو است افزود: مرکز کنترل متروی تهران نیاز مبرم به بروزرسانی و استفاده از تجهیزات روز دنیا را دارد و شورای اسلامی شهر تهران در تلاش است تا در اسرع وقت با تخصیص بودجه لحاظ شده از مشکلات مالی شرکت مترو بکاهد.



دبیر کمیسیون حمل ونقل و ترافیک شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به طرح فروش اوراق مشارکت برای توسعه متروی تهران گفت: اقدام دیگر شورای اسلامی شهر در سال جاری تصویب افزایش قیمت بلیت مترو بود که امیدواریم با این اتفاق قسمتی از کمبود های مالی شرکت جبران شود.



وی در پایان با ابراز خرسندی از موفقیت به دست آمده در کاهش فاصله حرکت قطارهای مترو در ماه های اخیر خاطرنشان کرد: مهمترین راهکار برای رفع معضل ترافیک تهران گسترش کمی و کیفی مترو است.