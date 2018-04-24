رضا سلم‌آبادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مردم متدین خراسان‌جنوبی در سال گذشته ۴ میلیارد و ۶۰۵ میلیون تومان به نیازمندان کمک کردند.

مدیرکل کمیته امداد خراسان‌جنوبی بیان کرد: مردم سخاوتمند خراسان جنوبی در سال گذشته به طور میانگین ماهیانه ۳۸۳ میلیون تومان به نیازمندان و محرومان کمک کرده‌اند.

سلم آبادی ادامه داد: در خراسان‌جنوبی ۱۲۴ هزار و ۳۱۷ مشترک صندوق صدقات وجود دارد که از این تعداد ۱۱۸ هزار و ۳۲۶ صندوق، صندوق‌های کوچک خانگی و دو هزار و هفت صندوق نیز متوسط هستند.

وی افزود: سه هزار و ۹۸۴ صندوق نیز صندوق‌های بزرگ هستند که در میادین شهر و مناطق پررفت و آمد وجود دارد.

مدیرکل کمیته امداد خراسان‌جنوبی با اشاره به روش‌های نوین کمک به محرومان گفت: استفاده از اپلیکیشن‌هایی چون اپلیکیشن سکه، استفاده از تلفن ملی نیکوکاری و صدقه پیامکی از جمله روش‌های نوین کمک به نیازمندان است.

سلم آبادی اظهار کرد: نیکوکاران می‌توانند با شماره‌گیری سرشماره #۸۸۷۷*۰۵۶* صدقات خود را پرداخت کرده و یا در سایر طرح‌های کمیته امداد مشارکت کنند.

وی یادآور شد: صدقات جمع‌آوری شده بر اساس موازین شر عی در سرفصل‌های مختلف درمان، فرهنگی، ازدواج و مسکن مددجویان هزینه می‌شود.