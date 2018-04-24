به گزارش خبرنگار مهر، از بین رفتن حداقل ۱۱ هزار هکتار از باغات شهر قم طی ۴۰ سال گذشته موضوعی است که اقلیم شهر قم را به شدت تحت تأثیر قرار داده است و برای جلوگیری از شدیدتر شدن تبعات این موضوع حراست از نزدیک به ۱۰۰ هکتار باقی مانده از باغات شهر قم یکی از دغدغه‌های جدی طرفداران محیط زیست است.

از آنجا که حفظ و نگهداری از باغات داخل شهر هزینه‌های زیادی دارد، معمولاً بخش خصوصی انگیزه چندانی به نگهداری از باغات نخواهد داشت و تملک این باغات همیشه یکی از بهترین راه‌ها برای حراست از آن است.

شهرداری قم همواره در قبال درخواست تملک باغات داخل شهر از جمله باغ سالاریه و باغ اشراقی با هدف حفظ و نگهداری از آن، مشکلات مالی را مطرح کرده است اما برای نخستین بار در عمر شورای پنجم و مدیریت جدید شهرداری، لایحه تملک یک باغ در جلسه شامگاه دوشنبه تصویب شد.

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر قم که شامگاه دوشنبه در چهل و پنجمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر قم این لایحه را مطرح کرد با اشاره به قرار گرفتن این باغ در خیابان ۳۰ متری قائم گفت: این پلاک ۱۳ هزار متری است که یک بر به ۳۰ متری قائم و دو بر به خیابان‌های فرعی دارد.

به گفته محسن محرری این باغ که بیشتر مساحتش همچنان سبز است، برای هر متر مربع، یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شده و قرار است شهرداری با مبلغ ۱۶ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان آن را خریداری کند.

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر قم با اشاره به تهاتر این باغ با املاک شهرداری، افزود: معوضی که در برابر ارزش این ملک انجام می‌شود، دو قطعه از پلاک‌های فرعی همین منطقه است.

وی با اشاره به اینکه باغ هنوز درخت انار دارد، اظهار داشت: این باغ در گذشته سهمیه ساعتی آب داشته و شهرداری هم برای این باغ یا باید آب را بخرد یا از منابع آبی خودش تأمین کند.

حسین اسلامی، رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت هم در این باره گفت: در کمیته تملک رویکردی هست که جایی که باغ است سهم خودمان را به صورت قطعه و باغ برمیداریم.

حسن بختیاری، نائب رئیس شورای اسلامی شهر قم هم با تشکر از تملک این باغ افزود: سیاست خوبی در حال پیگیری در این حوزه است و انتظار این است که در سال جاری در هر منطقه یک باغ خریداری کنیم.

شیوه‌نامه سرمایه‌گذاری در شهر قم تصویب شد

موضوع دیگری که در این جلسه بررسی و تصویب شد، شیوه نامه سرمایه‌گذاری شهرداری قم بود که به گفته رئیس کمیسیون برنامه و بودجه تصویب آن در راستای اجرای ماده ۳۵ آیین نامه مالی شهرداری قم صورت گرفت.

بر اساس این شیوه نامه که در کمیسیون تلفیق هم تصویب شده بود، هیئت عالی سرمایه‌گذاری شهرداری قم به ریاست شهردار و قائم مقامی، قائم مقام شهردار در امور سرمایه‌گذاری تشکیل خواهد شد.

به گفته مجید اخوان، معاون شهرسازی، معاون مالی اقتصادی و مدیرکل حقوقی شهرداری و همچنین یک کارشناس به انتخاب شهردار در جلسات این هیئت حضور خواهند داشت. همچنین پنج نفر از اعضای شورا هم در این هیئت حضور خواهند داشت که حاصل تصمیم جمع ۱۱ نفره لازم الاجرا خواهد بود.

وی افزود: هیئت عالی سرمایه‌گذاری یک کمیته به عنوان بازوی اجرایی دارد که فرایند در آن انجام می‌شود و از کارشناسان بخش‌های مختلف تشکیل شده است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر قم ادامه داد: فرایند کارشناسی بسته سرمایه‌گذاری و میزان پیشنهاد پایه پیش نویس قرارداد ارزیابی صلاحیت بازگشایی پاکت در این کمیته زمینه سازی شده و به هیئت عالی برای تصمیم گیری فرستاده می‌شود.

زین العابدین قراچورلوی، عضو دیگر شورای اسلامی شهر قم اما معتقد بود وقتی قائم مقام شهردار را در کمیته اجرایی قرار داده می‌شود این کمیته کارشناسی به معنی کارشناسی اتفاق نخواهد افتاد چرا که صاحب فرمان کسی است که از نظر رتبه اداری بالاتر است و می‌تواند جمع بندی کند.

حسین اسلامی، رئیس کمیسیون حقوقی هم گفت: ماده ۳۵ صراحت دارد که در مورد سرمایه‌گذاری و معاملات موضوع به شورای اسلامی شهر تفویض شده و در اجرا هم قانون‌گذار دخالت را مجاز دانسته است.

در نهایت لایحه شهرداری مربوط به شیوه نامه مشارکت اقتصادی شهرداری و تشکیل هیئت عالی سرمایه‌گذاری تصویب شد.

ساخت یک شهربازی معارفی

همچنین در جلسه چهل و پنجم شورای اسلامی شهر قم، اعضای شورا ساخت یک شهربازی معارفی در بلوار پیامبر اعظم(ص) را تصویب کردند.

این شهربازی را قرار بود موسسه تبیان در بلوار پیامبر اعظم(ص) بسازد اما شورای اسلامی شهر قم تصویب کرد که کار ساخت سوله این شهربازی را شهرداری انجام دهد.

مساحت زمین این شهربازی ۱۰ هزار متر است که برای مدت ۹ سال به موسسه تبیان واگذار شده و قرار است شهرداری ۱۰ درصد در بلیت این مجموعه سهیم باشد.