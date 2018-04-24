تبعات واقعی نشدن تعرفه ها/ایجاد بازار سیاه دارو و تجهیزات پزشکی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر ایرج خسرونیا با اشاره به رقم اعلامی تورم از سوی دولت، گفت: آنچه در جامعه، زندگی مردم و قیمت ها مشاهده می شود به نظر می رسد با رقم منطقی تورم متفاوت است.

وی افزود: به دلیل نوسانات قیمت ارز و وضعیت مبهم موجود احتمال احتکار، کم فروشی، ایجاد بازار سیاه و دلالی تجهیزات پزشکی درمانی و دارو وجود دارد.

خسرونیا با بیان اینکه حتی اگر دلار نیز قیمت ثابتی پیدا کند، بهانه در دست عده ای وجود دارد که اجناس و لوازم موجود در انبارهای خود را با قیمت بالاتر به بیماران و مصرف کنندگان خدمات پزشکی و درمانی بفروشند، گفت: این مسئله باعث می شود گاهی بیماران به موقع به مسیر درمانی خود نرسند.

معاون پیشین سازمان نظام پزشکی تهران بزرگ با توجه به شعار امروز هفته سلامت که تاکید ویژه بر دسترسی و توجه به سلامت فقرا و افراد بی بضاعت دارد، افزود: در صورت بلاتکلیفی قیمت واقعی تعرفه های درمان و عدم تامین منابع بیمه ای، بیماران فقیر و کم بضاعت مجبور به تحمل فشارهای مختلف از جمله تهیه دارو و لوازم مورد نیاز از بازار سیاه شده و دچار مشکلات جبران ناپذیر یا انصراف از مسیر درمان خود و خانواده می شوند.

رئیس بیست و نهمین کنگره سالانه جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران، گفت: نگهداری دارو و تجهیزات در انبارها و گمرک با هدف بالا بردن قیمت ها، نگرانی و دغدغه ای مهم و کلیدی محسوب می شود.

وی با تاکید بر اینکه سلامت جسم و روح انسان ها ارتباط مستقیمی با یکدیگر دارد، افزود: در نظر گرفتن این ابعاد به منظور داشتن جامعه سالم و رو به رشد، هدفی مهم است از این رو باید تلاش کرد که بیماران و کادر درمانی نگران مسائل اقتصادی و معیشتی خود نباشند.

خسرونیا با اشاره به برگزاری بیست و نهمین کنگره سالانه جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران (۲۱ تا ۲۴ اردیبهشت ۹۷) در مرکز همایش های رازی، افزود: اقتصاد درمان و بهداشت، همچنین چالش های عرصه خدمات پزشکی و...، بخشی از موضوعات مورد بحث و گفتگو در این گنگره است.