نخستین بالگرد بدون سرنشین ساخت بسیجیان شیراز رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسئول علمی پژوهشی سپاه ناحیه احمد بن موسی(ع) شیراز دوشنبه شب در مراسم رونمایی از این بالگرد بدون سرنشین، گفت: این بالگرد بدون سرنشین قابلیت حمل بار به وزن ۷۰ کیلو را دارد.

حسام بوستانی تصریح کرد: یکی از کاربردهای مهم این بالگرد در حوزه محیط زیست و شناسایی متخلفین در مناطق تحت پوشش است.

وی ادامه داد: این بالگرد توانایی فیلم برداری، ارسال صوت به عنوان اخطار و سپس تیراندازی را دارد.

مسئول علمی پژوهشی سپاه ناحیه احمد بن موسی(ع) شیراز یادآور شد: در آتش سوزس ارتقاعات نیز می توان از این بالگرد به عنوان شناسایی و حمل کننده آب استفاده کرد.