حال «خلیفه حفتر» خوب است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، عمران حفتر برادر کوچکتر خلیفه حفتر فرمانده کل ارتش لیبی در گفتگو با مجله «روز الیوسف» مصر تاکید کرد: شرایط جسمی خلیفه حفتر مبهم نیست چرا که وی در شرایط خوبی بسر می برد و ضعف عملکرد رسانه ها باعث به وجود آمدن اخبار ضد و نقیض در این خصوص شد.
وی در ادامه افزود: شرایط جسمی برادرم خوب است و برخی افراد سود جو دست به انتشار شایعات در خصوص مرگ وی زدند. برادرم شایعه مرگ خود را شنید و لبخند زد. من پنج روز پیش با برادرم که در پاریس به سر می برد گفتگو کردم و قرار است به زودی به لیبی بازگردد.
پیشتر رسانه های لیبیایی خبر داده بودند که ژنرال حفتر سکته کرده و برای مداوا به یکی از بیمارستانهای اردن منتقل شده است. بعد از آن نیز منابع لیبیایی مدعی شدند که اخبار رسیده از پاریس مرگ خلیفه حفتر را تایید می کند.
نظر شما