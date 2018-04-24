افتتاح دو نیروگاه خورشیدی کوچک مقیاس در منطقه ۷ شهرداری تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، صدرالدین علی پور رئیس این مرکز در نشست افتتاح دو نیروگاه خورشیدی کوچک مقیاس منطقه ۷ که به میزبانی این منطقه برگزار شد، ضمن تشکر از اقدامات و فعالیت های محیط زیستی این منطقه گفت: سعی مجموعه شهرداری تهران بر آن است تا قدم به سوی مولفه های اجرایی بردارد و از فعالیت های صرفاً شعارگونه و تئوری پرهیز کند.

وی ادامه داد: در حال حاضر محیط زیست ایران نسبت به کشورهای هم جوار نیز در وضعیت مناسبی قرار ندارد، لذا باید همه به فکر راه حل هایی اجرایی جهت بهبود این وضعیت باشیم تا با همکاری و همیاری شهرداران مناطق ۲۲گانه و سایر نهادها و ارگان ها گامهای مثبتی جهت بهبود وضعیت محیط زیستی شهر تهران از قبیل توسعه انرژی های تجدیدپذیر، کاهش آلودگی هوا و غیره برداریم.

رئیس مرکز مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار خاطرنشان ساخت: هدف ما انجام اقدامات اجرایی و قابل اندازه گیری است تا در نهایت به ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان برسیم، که یکی از این اقدامات اجرای جانمایی پنل های خورشیدی به منظور کاهش مصرف سوخت های فسیلی و در نتیجه کاهش آلاینده های محیط زیستی است.

علیپور با تاکید بر اینکه بخش محیط زیست یک بخش جداگانه و ایزوله نیست، گفت: تمامی فعالیت ها و اقداماتی که در سطح شهر تهران صورت می گیرد باید همگام با سیاست گذاری های محیط زیستی باشد.

رئیس مرکز مدیریت محیط زیست شهرداری تهران با اشاره به اینکه باید رعایت بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان ها سیاست گذاری شده و فرهنگ آن نهادینه شود، افزود: در این خصوص از ۲ نیروگاه کوچک مقیاس خورشیدی متصل به شبکه در ساختمان مرکزی و ساختمان ناحیه ۳ منطقه ۷ به ترتیب با ظرفیت ۱۲ و ۱۰ کیلووات بهره برداری شد.

در ادامه نشست سمیه حاجوی شهردار منطقه ۷ شهرداری تهران ضمن خیر مقدم و تبریک به مناسبت روز جهانی زمین پاک گفت: با توجه به افزایش روزافزون جمعیت و استفاده از سوخت های فسیلی و در نتیجه گسترش آلودگی های محیط زیستی در سطح زمین، توسعه انرژی های تجدیدپذیر و استفاده از انرژی های نو گامی موثر در جهت کاهش این آلودگی ها است.

وی با تشکر ویژه از مرکز مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار افزود: با همیاری و حمایت این مرکز، در ساختمان های منطقه ۷ شهرداری تهران امکانسنجی و سپس جانمایی پنل های خورشیدی به صورت صحیح انجام پذیرفت.

لازم به ذکر است مراسم افتتاحیه با بازدید از دو نیروگاه کوچک مقیاس خورشیدی ساختمان مرکزی و ساختمان ناحیه ۳ به پایان رسید.