جدال ایران باروسیه برای کسب عنوان قهرمانی لیگ جهانی والیبال نشسته

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان در دیدار نهایی نخستین دوره لیگ جهانی والیبال نشسته که در تبریز برگزار می شود حضور خواهد یافت.

نخستین دوره لیگ جهانی والیبال نشسته که از روز پنج شنبه ۳۰ فروردین ماه به میزبانی جمهوری اسلامی ایران در شهر تبریز پایتخت گردشگری سال ۲۰۱۸ جهان اسلام آغاز شده است، امروز سه شنبه به پایان می رسد.

تیم ملی والیبال نشسته ایران امروز سه شنبه از ساعت ۱۸ در دیدار نهایی لیگ جهانی به مصاف روسیه می رود.

تیم ملی والیبال نشسته آمریکا در دور مقدماتی لیگ جهانی پنج دیدار برگزار کرد و در تمامی بازی ها مغلوب حریفان خود شد. ملی پوشان این کشور صبح فردا برای کسب رتبه پنجمی به مصاف آلمان می روند.

گفتنی است وزیر ورزش و جوانان همزمان با سفر رئیس جمهور به استان آذربایجان شرقی دقایقی قبل وارد تبریز شد.