ترویج روحیه ایثار نیاز امروز جامعه است/ لزوم تکریم خانواده شهدا

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم گراوند صبح سه‌شنبه در دیدار با خانواده جانباز مجتبی آشناگر در بوشهر با بیان اینکه همه ما باید قدردان خانواده شهدا باشیم، بر تکریم و احترام خانواده ایثارگران از سوی دستگاه‌های اجرایی تاکید کرد.

وی افزود: مدیران استان در دیدار با خانواده شهدا و ایثارگران، خستگی کاری خود را فراموش کرده و انگیزه بالاتری برای خدمت پیدا می کنند.

استاندار بوشهر، ایثار و مجاهدت مجتبی آشناگر در سن جوان، تحمل و صبری که خود و خانواده وی بر سختی‌های نقص عضو داشتند، الگویی از صبر و بردباری مومنانه بوده و برای همه ما درس آموز و انگیزه آفرین است.

گراوند، تلاش و مجاهدت‌های شبانه روزی پاسداران امنیت کشور و حافظان نظم را ستودنی خواند و یادآور شد: مسئولان باید ضمن دیدار با ایثارگران در برای رفع مشکلات آنان تلاش کنند.

در این دیدار صمیمی که معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی، فرماندار بوشهر، مدیرکل بنیاد شهید و شماری از مدیران حضور داشتند، استاندار بوشهر بر حل مشکلات جانباز مجتبی آشناگر و خانواده ایشان تاکید کرد.